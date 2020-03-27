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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 14 Haziran'a ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 14 Haziran'a ertelendiğini bildirdi.

27.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:40
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 14 Haziran'a ertelendi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 14 Haziran'a ertelendiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, Teknoloji

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