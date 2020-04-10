Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesinin (MSÜ) 13 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı duyurulan askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin ertelendiğini bildirdi.

10.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:32
Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelendi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesinin (MSÜ) 13 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı duyurulan askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin ertelendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı'nın ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020'ye ertelendiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
G.Saray’ın aylarca peşinden koştuğu yıldız F.Bahçe’yle anlaştı Haberler
G.Saray'ın aylarca peşinden koştuğu yıldız F.Bahçe'yle anlaştı
Haberler ›› Güncel ››Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:48: Kırşehir Belediyesi, günlük bin 500 maske üretimi yapıyor - Haber 16:48: Erzincan Vefa Sosyal Destek Grubu 11 bin 274 vatandaşın ihtiyacını karşıladı - Haber 16:48: Ordu Valisi Yavuz, fedakar polisleri başarı belgesiyle ödüllendirdi - Haber 16:48: Türk Kızılay Sorgun şubesinden gıda yardımı - Haber 16:48: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımına başlandı - Haber 16:14: İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 15:40: Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber