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Milli Savunma Üniversitesi öğrencilere tanıtıldı

Suluova ilçesinde lise öğrencilerine, Milli Savunma Üniversitesi ile Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunun tanıtımı yapıldı.

16.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:58Milli Savunma Üniversitesi öğrencilere tanıtıldı
ilçesinde lise öğrencilerine, Milli Savunma Üniversitesi ile Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunun tanıtımı yapıldı.
Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirilen programda, Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında görevli astsubay başçavuş Ergin Arslan öğrencilere bilgi verdi.
Arslan, yaptığı sunumunda amaçlarının Milli Savunma Üniversitesi ile Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunun tanıtımını yaparak öğrenci kazandırmak olduğunu kaydetti.
Programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Levent Kılıç, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Suluova, Güncel

Kaynak: AA

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