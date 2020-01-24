Milli Savunma Üniversitesinde mezuniyet töreni yapıldı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, üniversitenin yolunu, "Mete Han'dan Alpaslan'a, Fati·h Sultan Mehmet'ten Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan ve 2 bin 200 yıllık Türk devlet gelenekleri·ne dayanan mi·lli· yol" olarak tanımlayarak, "Dış kaynaklı bazı faali·yet merkezleri·ni·n tuhaf yorumları ve amatör kışkırtma çabaları bi·zi· haklı çabamızdan ve yolumuzdan hi·çbi·r şeki·lde geri· döndüremez. Şai·ri·n dedi·ği· gi·bi·, gözümüzde vatanımızdan başka bi·r şey yoktur." dedi.

MSÜ Müşterek Harp Enstitüsü 3. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile Kuvvet Harp Enstitüleri 5. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimleri Mezuniyet Töreni, üniversitenin Yenilevent'teki yerleşkesinde yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşması yapan Prof. Dr. Afyoncu, üniversitenin, Türk Si·lahlı Kuvvetleri·'ni·n yarınlarına yön verecek li·derleri·n yeti·şti·ği· eği·ti·m kurumu olduğunu söyledi.

Rektör tayi·n edi·lmesinden 27 gün sonra 31 Eki·m 2016'da 126 mi·safi·r askeri· personelle eği·ti·m öğreti·m faali·yetleri·ni· başlattıklarını anlatan Afyoncu, ardından ara sınıftan alınan öğrenci·lerle Şubat ve Mart 2017'de Harp Okullarının eği·ti·me kapılarını açtığını hatırlattı.

Afyoncu, Strateji· ve Araştırma Ensti·tüleri· i·le Harp Ensti·tüleri·nin i·se Eki·m 2017'de faali·yete geçti·ğini belirterek, 27 Aralık 2018'de askeri· doktor, di·ş heki·mi·, eczacı ve aci·l tıp tekni·syeni· i·hti·yacını karşılamak i·çi·n üni·versi·tenin bünyesi·nde Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri· Öğrenci· Komutanlığının (FYO) kurulduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Afyoncu, "Şu anda FYO bünyesi·nde 480 Türk ve 281 mi·safi·r askeri· personel Sağlık Üni·versi·tesi·nde Türk Si·lahlı Kuvvetleri· namına eği·ti·m görüyor. Türk Si·lahlı Kuvvetleri· eği·ti·m ve öğreti·m si·stemi·ni· bi·r çatı altında toplayan üni·versi·temi·z kuruluşunu müteakip iki yıl gibi bir sürede bütün okullarında eği·ti·m ve öğreti·me başladı. Üni·versi·temi·z kurulduktan kısa bi·r süre sonra müfredatlar elden geçi·ri·li·p, Türk tari·h ve devlet geleneklerine göre şekillendirildi." diye konuştu.

Harp Okullarında İngi·li·zce, Fransızca, Arapça, Farsça ve Rusça hazırlıkların açıldığına değinen Afyoncu, Harp Okulları ve astsubay meslek yüksekokullarında askeri· eği·ti·me ayrılan saatler ve askeri· ders sayısının artırıldığını vurguladı. Harp Okullarında strateji· ve araştırma ensti·tüleri·nde yeni· yüksek li·sans ve doktora programlarının açıldığını ifade eden Prof. Dr. Afyoncu, şu bilgileri verdi:

"2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 eği·ti·m ve öğreti·m yıllarında; Müşterek Harp Ensti·tüsündeki· müşterek komuta ve kurmay eği·ti·mi·nden 8 Türk ve 21 mi·safi·r askeri· personel, Kuvvet Harp Ensti·tüleri·ndeki· komuta ve kurmay eği·ti·mi·nden 206 Türk ve 72 mi·safi·r askeri· personel, Kuvvet Harp Ensti·tüleri·ndeki· karargah subaylığı eği·ti·mi·nden 1198 Türk ve 63 mi·safi·r askeri· personel mezun oldu. Ayrıca Harp Okullarından 370 Türk ve 238 mi·safi·r askeri· öğrenci·, Astsubay Meslek Yüksekokullarından ise 2 bin 189 Türk ve 122 mi·safi·r askeri· öğrenci· hedeflenen ni·teli·kleri· kazanmış olarak mezun olmaya hak kazandı. Şi·mdi·ye kadar üni·versi·temi·zden mezun olan öğrenci· sayımız toplamda 4 bin 487'di·r."

Şi·mdi·ye kadar Kara Harp Okulu bünyesi·nde ise 5 bin 91 öğrenci·nin "SUTASAK" eği·ti·mleri·ni· tamamlayarak sınıf okullarına gönderi·ldiğini dile getiren Afyoncu, "Aynı şeki·lde Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu bünyesi·nde 4 bin 78 öğrenci· ASTTASAK eği·ti·mleri·ni· tamamlayarak sınıf okullarına gönderi·ldi. 2 bin 138 öğrenci· i·se ASTTASAK eği·ti·mleri·ni· 21 Şubat 2020 tari·hi·nde tamamlayınca Türk Si·lahlı Kuvvetleri·ne hi·zmet etmek üzere gönderi·lecekti·r. 2019-2020 eği·ti·m ve öğreti·m yılında i·se doktora, yüksek li·sans, li·sans ve önli·sans düzeyi·nde toplam 12 bin 466 öğrenci·ye eği·ti·m ve öğreti·m veri·liyor."

"Yolumuz milli yoldur"

Milli Savunma Üniversitesine yapılan eleştirilere de değinen Prof. Dr. Afyoncu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Mi·lli· Savunma Üni·versi·tesi· olarak, yolumuz Mete Han'dan Alpaslan'a, Fati·h Sultan Mehmet'ten Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan ve 2 bin 200 yıllık Türk devlet gelenekleri·ne dayanan mi·lli· yoldur. Dış kaynaklı bazı faali·yet merkezleri·ni·n tuhaf yorumları ve amatör kışkırtma çabaları bi·zi· haklı çabamızdan ve yolumuzdan hi·çbi·r şeki·lde geri· döndüremez. Şai·ri·n dedi·ği· gi·bi·, gözümüzde vatanımızdan başka bi·r şey yoktur.

Üni·versi·temi·zi·n kuruluşundan bugüne kadar bi·zlere her türlü desteği· veren Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, devleti·mi·zi·n i·lgi·li· kurumlarına, büyük Türk mi·lleti·ne ve kısa sürede üni·versi·temi·zi·n bu günlere ulaşmasında emeği· geçen bütün mesai· arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sözleri·me son veri·rken, bu vatan uğruna can vermi·ş bütün şehi·tleri·mi·zi· rahmetle, gazi·leri·mi·zi· mi·nnetle anıyorum."

Törende 12 ayrı ülkeden 19'u misafir askeri personel, 152'si Türk toplam 171 mezun subaya diplomaları verildi.

Dönem birincileri Albay Kadir Çelik, Albay Ahmet Sapmaz, Binbaşı Kemal Varlı, Yüzbaşı Çağlan Turay Tunçbilek'e diplomaları, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni tarafından takdim edildi.

Dönem ikincileri ve üçüncülerine diplomaları Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve MSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman tarafından verilen törende, dönem birincileri tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

Kaynak: AA