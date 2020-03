Milli savunma ve havacılık sanayi SAHA EXPO'da kanatlanacak

Yerli ve milli savunma ve havacılık sanayinin işbirliği ve tanıtım platformu SAHA EXPO 2020, 25-28 Mart tarihleriNDE İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) dünyanın 39 ülkesinden profesyonel ziyaretçilerini ağırlayacak.Milli Teknoloji Hamlesi'ne güçlü destek verenlerden, Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO 2020 "Birlikte daha güçlüyüz!" sloganıyla kapılarını açıyor. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği'nin ana sponsorluğunda düzenlenen SAHA EXPO 2020, İFM 9, 10 ve 11. salonlarda sadece profesyonellere açık olacak.Katılımcı firmalar tarafından geliştirilen en yeni ürün ve sistemler ilk defa SAHA EXPO 2020'de görücüye çıkacak, profesyonellere tanıtılacak.AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin dünyaca tanınan ana platform üreticileri, alt sistem üreticileri, tedarikçiler, start-up'lar, üniversiteler, AR-GE merkezleri ve medya kuruluşlarını bir araya getirecek fuarda 4 gün boyunca, yüzlerce uluslararası B2B görüşme yapılacak, etkinlikler, paneller düzenlenecek, pek çok yerli ve uluslararası imza törenleri gerçekleştirilecek.Hibrit lokomotif jeneratörü SAHA EXPO 2020'deFuar kapsamında Teksan Jeneratör, bir süredir çalışmalarını yürüttüğü yerli Hibrit Lokomotif jeneratörünün lansmanını ilk kez SAHA EXPO 2020'de gerçekleştirecek.Yüzde 60 yerlilik oranına sahip olan ve seri üretime geçildiğinde yerlilik oranı yüzde 80'e çıkacak hibrit lokomotif, 300 kW dizel jenset ve 400 kW lityum-iyon batarya güç kaynağına sahip. Uluslararası standartlara uygun ileri sürüş kontrol algoritmaları, Yeni Nesil Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi (TKYS) bulunan lokomotifin, dizel jeneratör ve elektro-pnömatik fren sisteminin devrede olduğu sürenin azalmasıyla bakım maliyetleri de düşecek.Hibrit roket motoruSAHA EXPO 2020'ye hibrit teknolojisini taşıyan bir başka firma da uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren Delta V olacak. 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Hibrit Uzay Roket Motoru Geliştirme proje sözleşmesini imzalayan ve başarılı şekilde yürüten Delta V, fuarda Hibrit roket motorunu profesyonellere anlatacak.Delta V Uzay Teknolojileri, Türkiye'nin ilk kompozit gövdeli hibrit roket motorunu geliştirmiş olup dünyada ise ilk sıvı oksijen ve parafin bazlı yakıt kombinasyonu ile çalışan hibrit roket motorlu sonda fırlatmasını başarı ile gerçekleştirmiş bir firma olarak Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne destek veren SAHA EXPO'da yer alacak.İleri teknolojiye sahip eğitim simülatörleriYakın zamanda Pakistanlı pilotların eğitim vermek üzere uluslararası bir anlaşmaya imza atan Yöntem Teknoloji fuara uçuş ve denizcilik simülatörleri ile katılacak.Yetki kapsamında pilot eğitiminde kullanılmak üzere ve eğlence sistemleri olan uçuş simülatörleri ile Türkiye'nin bütün denizcilik üniversiteleri ve liselerinde kullanılan ve Yöntem Teknoloji tarafından kurulacak denizcilik simülatörleri fuara gelecek yerli ve uluslararası ziyaretçilere tanıtılacak.Askeri saha koşullarına dayanıklı tablet serisiTechnopc Teknoloji, fuarda tanıtımını gerçekleştireceği, zorlu koşullara dayanıklı Endüstriyel Tablet ve Endüstriyel Notebook ile arazide askerlerin hayatını kolaylaştırıyor.Fuarda Technopc Teknoloji standına yer alacak "Hepsi Bir Arada Technopc Pass Tab", mobil kimlik ve pasaport doğrulaması için özel olarak tasarlandı. Entegre profesyonel tarayıcı, akıllı kart okuyucu (temaslı veya temassız), parmak izi sensörü, çift iris tarayıcı, yüz tanıma kamerası, 1D/ 2D Barkod tarayıcı ve MSR kullanıyor. Technopc Pass Tab dayanıklı ama hafif tasarımı sayesinde hareket halindeyken kolayca kullanım sağlıyor.Sınır kontrolü, polis ve güvenlik güçlerinin yanı sıra seyahat, eğlence ve konaklama sektörleri için ideal bir çözüm olan Technopc Pass Tab, bir mobil terminale parmak izi, iris ve yüz tanıma olmak üzere üç tip biyometrik okuyucu ekleyerek gelişmiş güvenlik sağlıyor.Birinci sınıf güvenilirlik ve yüksek performans sunan "Technopc Rugged Notebook" serisi zorlu koşullarda çalışmak için tasarlanırken, hem endüstriyel hem de askeri standart gereksinimlerini karşılayan Technopc Rugged Notebook serisi IP65 standartları ile suya ve darbelere karşı dayanaklı yüksek performans çözümü sunuyor.Sisli, karanlık yollarda pilotlara yardımcı sistem tanıtılacakCS-TECH tarafından geliştirilen "CsSyntheticVision" elektro optiklerden gelen video yayınları üzerine çeşitli widget, HUD, POI, Uçak Pisti, yükseklik renklendirmeleri gibi katmanları kullanarak durumsal farkındalık oluşturulmasını sağlıyor. Özellikle görüş mesafesinin çok düşük olduğu durumlarda, pilotlara yardımcı bir sistem olarak hizmet ediyor. Hava limanı gibi alanların, sisli ve karanlık havalarda video üzerinde gerçek konumunun vurgulanarak kullanıcıların işini kolaylaştırmayı hedefleniyor.Bunun yanında arazi ve engellerin de vurgulanabilmesi sebebiyle uçuş risklerinin minimuma indirilmesi sağlanıyor. POI gösterimleri aracılığıyla pilotun konumsal farkındalığı arttırılıyor. İstenirse video ekranı dışında Head Up Display (HUD) denilen baş üstü göstergelerinde, pilotların kaskları üzerinde de sentetik bir görüş imkanı sunulabiliyor.200 dereceye dayanıklı yerli Epoxy SistemlerFuar kapsamında CET A.Ş. iki yeni ürünü ile yerli ve yabancı profesyonelleri stantında ağırlayacak. CET A.Ş'nin birinci ürünü, "Balistik Koruma Sistem Reçinesi" olarak öne çıkıyor. Balistik tehditlere daha hafif çözümler sunmak adına zırh ve levha üreticilerine yerli formüller ile geliştirilmiş yüksek darbe emiş gücüne sahip olan Epoxy Sistem saha şartlarında askerlerin ve araçların operasyon kabiliyetini arttırmak için özel olarak dizayn edildi.CET A.Ş'nin fuarda tanıtımını gerçekleştireceği ikinci ürünü ise "Yüksek Isı Dayanımlı Epoxy Sistemler." Yüksek sıcaklıklarda, hafif ve etkili çözüm arayanlar için özel olarak yerlileştirilmiş olan sistem 200 0C sıcaklıklarda bile çalışmaya devam edebiliyor. Bu sistemler ile savunma, havacılık, elektrik ve otomotiv endüstrisinde yerli çözüm talebi olan üreticilerin bir çok farklı alanda hafif ve etkili çözümler sunması sağlanacak. Farklı üretim yöntemlerine uygun hale getirilmeye başlanan bu epoxy system yerli teknoloji ile alternatif parçaların üretebilmesine de olanak verecek.Uçak koltuklarına yerli kumaşKadifeteks Mensucat yurt dışından ithal edilen uçak koltuk kumaşlarının yurt içinde yerli olarak üretimini tamamlandı. Üretilen bu kumaşlar Airbus ve Boing tarafından akredite laboratuvarlarda havacılık için gerekli tüm testlerden başarı ile geçer not aldı. Sivil havacılığa ürün satmak isteyen tüm firmaların alması gereken belgeleri de alarak THY yollarının uçak koltuk kumaşı üretiminde ilk yerli firması olan Kadifeteks Mensucat, SAHA EXPO 2020'de olacak.Kadifeteks, yerli üretimini gerçekleştirerek artık yurt dışından ithal edilmesine gerek kalmayan uçak koltuk kumaşlarını yurt dışına satmak için fuarda görüşmeler yapacak .Nano Teknoloji, Levron'la fuardaYalteksan Yalıtım Teknolojileri, SAHA EXPO 2018'de ilk kez tanıttığı ve oldukça ilgi gören, dünyada sadece 4 ülke de üretilebilen dünyanın en hafif katı maddesi Aerojel'i bu kez Levron Aerojel Keçe ve Levron Aerojel Granül olarak fuarda yer alacak.Akkar Silah da SAHA EXPO'da askeri, polis ve güvenlik kuvvetleri için geliştirilen operasyonel silah "Yakarca"yı savunma sanayine sunacak.Önemli firmalardan SAHA EXPO 2020'ye destekÖte yandan, ASELSAN, Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ), ROKETSAN, BAYKAR, ASFAT, STM, Dener Makina, Ziraat Katılım ve Sarsılmaz Silah'ın "Platin sponsor", TAİS, TEİ, Akım Metal, Canik Samsun Yurt Savunma, UNİDEF, Saver Savunma, Ermaksan, İşbir, Meteksan Savunma, Teknopark İstanbul, Yılmaz Makina ve Akkar Silah'ın "Altın sponsor" olarak destek verdiği SAHA EXPO 2020'nin "Gümüş sponsor" firmaları ise Altınay Teknoloji, OBSS, Kardemir, MKEK, FNSS, HAVELSAN, ASPİLSAN, Pavotek, Üntel, İğrek, Ordulu, Mobit, Ader Savunma, Alp Havacılık, Huğlu, Kale, Derya, EAE Elektrik, KOEL Elektronik, ALA Uluslararası Ltd. oldu.