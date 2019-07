- Milli sporcu Akbingöl, Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor

- Milli sporcu Akbingöl, Avrupa şampiyonasına hazırlanıyorMUŞ - Romanya 'da 2-3 Temmuz tarihlerinde yapılan 49. Balkan U20 Gençler Şampiyonasında 5 bin metrede 17.27'lik derecesiyle şampiyon olan milli sporcu Emine Akbingöl, İsveç'te yapılacak olan Gençler Avrupa Şampiyonasında altın madalya almak, Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı oradaki herkese okutmak için çift antrenmanla yarışmaya hazırlanıyor. Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonasında talihsiz bir olay yaşayan ve 4 kilometrelik yarışın 3 bin 500 metresini tek ayakkabıyla devam ettiren milli sporcu Emine Akbingöl, başarısına bir yenisini daha ekledi. Romanya'da yapılan 49. Balkan U20 Gençler Şampiyonasında 5 bin metrede şampiyon olan milli sporcu Akbingöl, gözünü İsveç'te yapılacak olan Gençler Avrupa Şampiyonasına dikti. Haftanın 7 günü çift antrenman yaparak çalışan Akbingöl, Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor."Hedefim bayrağımızı dalgalandırmak"12 yaşında spora başladığını ve Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırmak için çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Akbingöl, "Muş'un Varto ilçesinde doğdum. 19 yaşındayım, 12 yaşında spora başladım. Geçtiğimiz hafta 2-3 Temmuz'da Avrupa Gençler Balkan Şampiyonasında 5 kilometrede birinci oldum. Şu anki hedefim 18-21 Temmuz'da İsveç'te yapılacak olan Gençler Avrupa Şampiyonasında kürsüye çıkmak ve madalya almak. Oradaki en büyük hedefim kürsüye çıkmak, altın madalya almak, bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı oradaki herkese okutmak. En büyük hedefim bu. Onun için haftanın 7 günü antrenman yapıyorum. Sabah, akşam olmak üzere çift antrenman yapıyorum" dedi."Günde 20-22 kilometre antrenman yapıyorum"Başarı elde etmek için günde 20-22 kilometre antrenman yaptığını kaydeden Akbingöl, "Günde yaklaşık 20-22 kilometre antrenman yapıyorum. Başarının gelmesi için bunları yapmam gerekiyor. Sıkı bir çalışma içerisindeyim. Şu anda antrenörümüzle beraber çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yaptığım spor biraz zor olsa da yaptığım işi seviyorum. 7 yıldan bu yana bu işi tutkuyla yapıyorum. Bu işi tutkuyla yapmak önemli. İstekli olduk mu, hevesli olduk mu, motivasyonumuz tam oldu mu gerçekten başarı geliyor. Zorluklar ne olursa olsun başarıyoruz" ifadelerini kullandı.Yarışmayı tek ayakkabıyla tamamlamıştıAvrupa Kulüpler Kros Şampiyonasında 3 bin 500 metreyi tek ayakkabıyla koştuğunu ve şampiyon olduğunu hatırlatan Akbingöl, "Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonasında koşmuştum. Orada da ayakkabım çıkmıştı, talihsiz bir olay yaşamıştım. Tek ayakkabıyla 4 kilometrelik yarışı 500 metreden sonra tek ayakkabıyla devam ettirdim. Yani 3 bin 500 metreyi tek ayakkabıyla devam ettirdim ve şampiyon oldum. İnsan istediği sürece karşısına ne zorluk çıkarsa çıksın başarıyor" diye konuştu."Milli takıma girmek, yurtdışına gitmek, başarı kazanmak benim için tamamen bir hayaldi"7 yıl önce spora başladığı zaman şampiyonluk kazanmanın tamamen hayal olduğunu ifade eden Akbingöl, "Ortaokulu Varto ilçesinde okudum. Beden eğitimi öğretmenim beni orada keşfettikten sonra Muş merkeze geldim. Burada liseyi okudum. Şimdi de Muş Alparslan Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyorum, 3. sınıf öğrencisiyim. 7 yıl önce spora başladığımda milli takıma girmek, yurtdışına gitmek, başarı kazanmak benim için tamamen bir hayaldi, düşünemiyordum. Sadece bölgelerde, Türkiye şampiyonalarında derece yapacağımı düşünüyordum. Önce bölgelerden başladım ve birinci oldum. Türkiye'de şampiyon olmaya başladım. Böyle küçük küçük başarılar geldikçe daha büyük başarılar hedefledim. Benden küçük, büyük sporcular ve özellik kız çocuklarına tavsiye ediyorum; eğer yetenekleri varsa, beden eğitimi öğretmenleri onları keşfetsin ve onları güzel bir yere getirsinler. Onlarda kendilerine inansınlar ki benim gibi güzel başarılar elde ederler. Hiçbir şey imkansız değil" dedi."Elimizden gelen her türlü imkanı seferber edeceğiz"Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de, Romanya'nın Cluj kentinde 49'ncusu düzenlenen Atletizm U20 Balkan Şampiyonu olan Emine Akbingöl'ü tebrik etti. Gençlik ve spor ailesi olarak sporcuların her daim yanında olduklarını ifade eden Güler, "Gerek tesis desteği, gerek malzeme desteği, gerekse maddi destekler ve bunun yanında spor psikologumuz, spor psikiyatrımız da sağlık destekleriyle sporcularımızın dünya şampiyonası, hatta olimpiyatlarda yarışması adına elimizden gelen her türlü imkanı seferber edeceğiz. Emine Akbingöl kardeşimiz burada çok büyük bir başarı elde etti, bizleri gururlandırdı, bayrağımızı dalgalandırdı. Kendisini canı gönülden tebrik ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere ve sporculara sağlamış olduğu destekleri bizlerde taşra teşkilatı olarak sahaya yayıyoruz. Elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz" şeklinde konuştu.