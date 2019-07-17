Milli sporcu Atakan Delikan, şehit Eren Bülbül için mücadele edecek

Manisalı sporcu Atakan Delikan, 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda vereceği mücadeleyi, şehit Eren Bülbül'e armağan etmek istediğini söyledi.

Küçük yaşlarda muaythai sporuna meraklı olan 15 yaşındaki Delikan, ailesinin de desteğiyle 3 sene önce muaythai sporuna başladı.

Hırsı ve çalışkanlığıyla hocaların gözüne girmeyi başaran Delikan, aldığı eğitimlerden sonra müsabakalara katılmaya başladı.

Delikan, küçük yaşına rağmen 9 il şampiyonluğu ve 7 bölge şampiyonluğu yaşadı. Antalya'da düzenlenen Türkiye Muaythai Şampiyonası Gençler Kategorisinde 1'inci oldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen milli takım seçmelerinde, Antalya'da düzenlenecek Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda milli formayı giymeye hak kazanan Delikan, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, emniyet güçleri ile PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışmada şehit olan Eren Bülbül için mücadele etmek istiyor.

Delikan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3-4 sene önce Muaythai sporuna meraklı olduğunu, yapılan antrenmanları izlediğini ve 12 yaşındayken ailesinin de desteğiyle bu spora başladığını söyledi.

Delikan, aldığı eğitimlerle beraber müsabakalara çıkmaya başladığını belirterek, "Manisa'da ve Ege Bölgesi'nde birinciliklerim var. Bu sene Antalya'da düzenlenen Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda Gençler Kategorisinde Türkiye 1'incisi oldum. Tatvan'da yapılan milli takım seçmelerinde milli formayı giymeye hak kazandım." diye konuştu.

Antalya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda da hedefi birincilik olan Delikan, haftada 5 gün gün antrenman yaptığını ve koşularını aksatmadan her gün yaptığını vurguladı.

PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ü unutmayan Delikan, "Milli forma altında yapacak olduğum bu mücadeleyi, kendi yaşıtım olan şehidimiz Eren Bülbül'e armağan etmek istiyorum." dedi.

Delikan'ın antrenörü Ediz Barış, Delikan'ın spora ilk başladığında minik yıldız kategorisinde "tıfıl bir çocuk" olduğunu anlatarak şunları kaydetti:

"Atakan çok aktif bir çocuktu. Antrenmanlarda yeteneklerini keşfettik. Önce ilde sonra bölgede mücadelelere girip şampiyonluklar yaşadı. Türkiye Şampiyonası'na ilk katıldığı senede Türkiye Şampiyonu oldu. Tatvan'da da şampiyonlar şampiyonu olarak milli takım forması altında, bu sene düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Kendisi çok başarılı bir sporcu. İnşallah tüm dünyaya İstiklal Marşı'mızı okutacağız."

Delikan'ın yapacak olduğu mücadeleyi Şehit Eren Bülbül'e armağan etmesi konusuna da değinen Barış, "Bu düşüncesi çok iyi ve aynı zamanda bir minnettarlık ifadesidir. Keşke bütün gençler de aynı düşüncelerde olsa. Kendisiyle aynı yaşta birisi şehit olmuş, bu kolay değil. Aynı şekilde Eren Bülbül'ün ailesine de armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA