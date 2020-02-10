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Milli sporcu başarısını Başkan Yüksel ile paylaştı

Milli takım forması giyen Ergeneli sporcu Sinem Yıldız ve Antrenörü Hüseyin Mert Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i makamında ziyaret ederek katılacakları şampiyona hakkında bilgiler verdiler.

10.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:49Milli sporcu başarısını Başkan Yüksel ile paylaştı
Milli takım forması giyen Ergeneli sporcu Sinem Yıldız ve Antrenörü Hüseyin Mert Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i makamında ziyaret ederek katılacakları şampiyona hakkında bilgiler verdiler. Ergeneli milli sporcuyu başarısından ötürü kutlayan Başkan Yüksel 14-16 Şubat tarihleri arasında Fransa'da yapılacak olan şampiyonada Sinem Yıldız'a başarı dileklerinde bulundu.

14-16 Şubat tarihlerinde Fransa'nın Lievin kentinde gerçekleşecek olan U15 Avrupa Badminton Şampiyonasında Milli takım forması ile mücadele edecek olan Ergeneli sporcu Sinem Yıldız ve beraberindeki Badminton antrenörü Hüseyin Mert Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel Sinem Yıldız'a başarı dileklerinde bulunarak, "Ergene ilçemizde milli takım forması giyerek yurt dışındaki şampiyonada gururla bizleri temsil eden birçok sporcumuz var. Sinem kardeşimizde bu sporculardan biri. 14 - 16 Şubat tarihlerinde Fransa'da yapılacak olan turnuvada sporcumuzun başarılı olacağından eminim. Bizler Ergene Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduk olmaya da devam ediyoruz. Değerli sporcumuz Sinem Yıldız'ın da bu şampiyonada belediyemiz desteği ile her zaman yanındadır" dedi. - TEKİRDAĞ

Rasim Yüksel, Güncel

Kaynak: İHA

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