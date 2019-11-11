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Milli sporcu Dereli başarmayı anlattı

Yenice ilçesinde Kalaycılar İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü tarafından öğrenciler için düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliklerine katılmak için memleketi Yenice'ye gelen gülle dalında milli sporcu olan Emel Dereli, ilkokulu okuduğu okulunda öğrencilere öğütler vererek başarmayı anlattı.

11.11.2019 11:03 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:08Milli sporcu Dereli başarmayı anlattı
ilçesinde Kalaycılar İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü tarafından öğrenciler için düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliklerine katılmak için memleketi Yenice'ye gelen gülle dalında milli sporcu olan Emel , ilkokulu okuduğu okulunda öğrencilere öğütler vererek başarmayı anlattı.

Milli Sporcu Dereli, öğrencilik yıllarından itibaren düzenli olarak nasıl çalıştığını, yılmadan, usanmadan günde iki defa ve haftanın 6 gününde olacak şekilde antrenman yaparak nasıl Türkiye ve Avrupa şampiyonu olduğunu ifade etti. Kalaycılar İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilik yaptığı yıllarda Okul Müdürü Levent Nuri Dönmez ve Beden Eğitimi Öğretmeni Emel Çetin tarafından yeteneği keşfedilen Emel Dereli, gülle dalında Türkiye ve Avrupa Şampiyonlukları elde etti.Elde ettiği başarılarla onlarca ülkede atletizm yarışmalarında dereceler alarak Türk Bayrağımızın dalgalanmasına vesile oldu. Okul Müdürü Abdullah Özakça, 2017'de başlatmış oldukları Kariyer Günleri Etkinliklerinde çeşitli meslek gruplarından her ay bir misafir davet ettiklerini, gelen misafirlerin kendilerinden mesleklerinden bahsettiklerini ve söyleşi sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladıklarını ifade etti. Özakça, böylelikle öğrencilerimize geleceklerine yön vermeleri adına çeşitli pencereler açmayı hedeflediklerini ifade ettikten sonra, davetlerini geri çevirmeyip etkinliğe katılan Milli sporcu Emel Dereli'ye ve onu keşfeden, çalıştıran Beden Eğitimi Öğretmeni Emel Çetin'e teşekkür etti.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Emel Dereli,program sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - KARABÜK

Yenice, Dereli, Güncel

Kaynak: İHA

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