Haberler» Spor» Haber

Milli sporcu Erken, Sivas Kongresi için daldı

Dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Antalya'da, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 100 metrelik serbest dalış gerçekletirdi.

04.09.2019 22:10 Milli sporcu Erken, Sivas Kongresi için daldı
Dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Antalya'da, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 100 metrelik serbest dalış gerçekletirdi.
1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Gençlik ve Spor Külübü Derneği sporcusu dünya rekortmeni Erken, Kaş ilçesi Limanağzı Koyu'nda "dinamik apnea mono palet" branşında yatay olarak tek nefeste 100 metre dalışı yaptı.
Erken, dalışın ardından 24 metrekarelik Türk bayrağı açtı.
Tarihi kongrenin 100. yıl dönümünde anlamlı bir dalış gerçekleştirdiğini ifade eden Erken, "Kaş'ta 100 metrelik bir anı dalışı ile ecdadımıza yönelik vefa borcumuzu göstermek istedim." dedi.

Antalya, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:39   Sadi Tekelioğlu: 'Uğurcan yurt dışına gidecek en pahalı oyuncu olacak'
00:11   50'nci balkan engel atlama şampiyonası, açılış töreniyle başladı
00:10   Galatasaray'da yeni transferler taraftarlarla buluştu (5)
00:04   Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
23:53   Konyaspor'da denizlispor mesaisi başladı
23:51   9 ülkeden 186 sporcu Tekirdağ'da
23:48   Galatasaray'da yeni transferler taraftarlarla buluştu (3)