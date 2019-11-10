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Milli sporcu Hamide Doğangün dünya üçüncüsü oldu

Dubai'de gerçekleşen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm milli sporcusu Hamide Doğangün, dünya üçüncüsü oldu.

10.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:31Milli sporcu Hamide Doğangün dünya üçüncüsü oldu
Dubai'de gerçekleşen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda 'yi temsil eden Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm milli sporcusu Hamide Doğangün, dünya üçüncüsü oldu.

7 Kasım 2019 günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde başlayan Dünya Para Atletizm Şampiyonası büyük bir heyecanla devam ediyor. 120 ülkeden bin 400 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Türkiye'yi temsil eden 14 sporcunun arasında Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm milli sporcularından aralarında Hamide Doğangün'ün de bulunduğu 4 sporcu yer alıyor. Başarılarından dolayı "Altın Kızlar" lakabını alan kızlardan Hamide Doğangün, dün akşam T53 kategorisi 400 metre kadınlarda piste çıktı. Zorlu rakiplerine karşı ter döken milli atlet, 58.002'lik derecesiyle yarışmayı üçüncü sırada bitirdi. Hamide bu başarısıyla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Bağcılarlı diğer sporculardan Zübeyde Süpürgeci T54 kategorisi 100-400 metre koşu, Zeynep Acet T53 kategorisi 100-400 metre koşu, Hamza Doğan ise F46 kategorisi gülle atma kategorisinde yarışacak. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise bronz madalyasıyla Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan Hamide'yi tebrik etti. Maddi ve manevi olarak her zaman sporcuların yanında olduğunu belirten Çağırıcı, "Hamide'nin başarılı olacağına inanıyordum. Bizi yine şaşırtmadı. Hamide'ye Tokyo'da katılacağı olimpiyatlarda da başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Bağcılar, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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