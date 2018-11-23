Milli Sporcu Malkan'dan Rektör Karabulut'a Ziyaret

Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Bayram Malkan, Rektör
Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u makamında ziyaret etti.
Geçtiğimiz Yaz İspanya
'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18. Akdeniz
Oyunları erkekler 81 kilo boks kategorisinde gümüş madalya kazanarak ülkemize ve Ağrı'ya büyük bir gurur yaşatan başarılı sporcu, 13 - 17 Kasım tarihlerinde Ağrı'da düzenlenen 2018 Türkiye
3. Gurup Ferdi Boks Turnuvasında şampiyon oldu.
Bayram Malkan'ı başarılarından dolayı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Genç
sporcunun gelecekte daha büyük organizasyonlarda üniversiteyi ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine, şampiyonluklar kazanacağına yürekten inanıyorum. Bugüne kadar elde edilen başarıların ilerisi için umut vaat ediyor. Boks kariyerinde sana her türlü desteği vereceğiz" dedi. - AĞRI
Ağrı,Rektör