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Milli sporcu Münevvere Yılmaz trafik polisi oldu

Türkiye'nin ve Afyonkarahisar'ın gururu olan milli sporcu Münevvere Yılmaz 1 günlüğüne trafik polisi oldu.

05.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:19Milli sporcu Münevvere Yılmaz trafik polisi oldu
Türkiye'nin ve Afyonkarahisar'ın gururu olan milli sporcu Münevvere Yılmaz 1 günlüğüne trafik polisi oldu.

Finlandiya'da düzenlenen 2019 yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam da 4 madalya kazanan milli sporcu Münevvere Yılmaz Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri ile yol uygulamasında görev aldı.

Trafik polisi yeleği giyen milli sporcu, polis abi ve ablaları ile birlikte araç durdurarak araç sürücülerinin evraklarını denetledi. Trafik kuralları ile ilgili uyarılarda bulunan milli sporcuyu karşısında gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Milli sporcu ile sohbet eden vatandaşlar elde ettiği başarılardan dolayı tebrik etti ederek ileriki dönemlerde ki yarışmalarında başarılar diledi.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bir çok projeye imza atan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün milli sporcu ile gerçekleştirmiş olduğu trafik denetimini gören vatandaşlar İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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