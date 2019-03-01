Milli Sporcu Olma Hayaliyle Yaşıyor

Kaynak: DHA

Yüzmede Türkiye üçüncülüğü derecesi elde eden mental retardasyon tanısı koyulan Görkem Kütük, milli sporcu ve yüzme öğretmeni olma hayali kuruyor.Ailesini desteğiyle sosyalleşmesi için 2014'te yüzme kurusuna başlatılan mental retardasyon tanısı koyulan Görkem (17), karaciğer yağlanması gibi bazı rahatsızlıklarının ortaya çıkmasıyla bu spora düzenli devam etti. Gelişimini olumlu etkilenmesi ve çok sevmesiyle yüzmeye sıkı sıkı sarılan Görkem, azmederek bölgesel yarışlarda birinci, 2017'de Özel Sporcular Şampiyonası'nda da Türkiye üçüncüsü oldu. Elde ettiği başarılarla ailesinin gurur kaynağı olan Görkem, gelecek aylarda düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazanmak için çalışıyor. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyarak yüzme öğretmen olmak isteyen mentalretardasyon hastası Görkem'in en büyük hayali ise milli formayı giyerek Türkiye'yi Uluslararası yarışlarda temsil etmek.Yüzmeyi 5'inci sınıfta öğrendiğini belirten Görkem, "Hedefim Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna gitmek. Yüzme öğretmeni olmak istiyorum. Esas hedefim, milli yüzücü olarak, ülkemi temsil etmek istiyorum" dedi.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Görkem Kütük'ün antrenörü Duygu Keskin de Görkem ile 2014'ten beri çalıştığını söyledi. Haftanın 4 günü 2'şer saat antrenman yaptıklarını belirten Keskin, "Görkem'in derecesi mental olduğu için yeri geliyor çok rahat oluyoruz, yeri geliyor biraz inatlaşıyoruz. Ama güzel antrenmanlar yapıyoruz. Görkem, 2017'de Özel Sporcular Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu. Görkem, Mart ayında düzenlenecek bölgesel şampiyonada derece elde ederek Türkiye şampiyonasına hazırlanacak. Antrenmanlarımız devam ediyor. Bu sene hedefimiz Türkiye şampiyonluğu. Bunun için uğraşıyoruz. Tabii ki bu çocuklarımızla özel ilgilenmek gerekiyor. Özel antrenmanlar yapıyoruz. Yeri geliyor antrenmandan ziyade onu gaza getirmeye çalışıyoruz. Özel oldukları için özel ilgiliye ihtiyaçları var."HEDİYE KÜTÜK: "YÜZMEYİ ÇOK SEVİYOR"Anne Hediye Kütük de Görkem'in hiç bir spor dalına yüzme kadar sarılmadığını anlattı. Antrenörü sayesinde yüzmeyi çok sevdiğini ifade eden anne Kütük, şunları kaydetti: "Görkem, yüzmeye yakalaşık 5-6 yıldır severek devam ediyor. Görkem, sosyalleşmesi amacıyla yüzmeye başladı. Bazı rahatsızlıkları olunca yüzmeye daha disiplinli devam ettik. Hedefimiz milli olmak. Böyle çocuklarımızın işe yaradığını herkese göstermek. Benim gurur kaynağım. Görkem'in başarıları aile olarak bizi de motive ediyor, kendisi de çok mutlu oluyor. 'Ben de bir bireyim benim de başarabildiğim şeyler var' diyerek kendine güveni gün geçtikçe artıyor. Gelişiminde de çok faydası var. Yüzmeye başlamasıyla hareketleri netleşti. Denge sıkıntısı vardı. Bu sayede birçok sıkıntıyı aştı."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAnnesinin Görkem'i hazırlaması- Görkem Kütük'ün havuza girmesiYüzerken görüntüleriAntrenörü Duygu Keskin'in açıklamalarıAnne Huriye Kütük'ün açıklamalarıGörkem Kütük'ün açıklamaları- Niğde