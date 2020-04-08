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Milli sporcu Şahika Ercümen'den 'evde kal' çağrısı

SERBEST dalış dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, önümüzdeki sezon kırmayı hedeflediği yeni dalış rekoruna evinde çalışarak hazırlandığını söyledi.

08.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:51
Milli sporcu Şahika Ercümen'den 'evde kal' çağrısı

SERBEST dalış dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, önümüzdeki sezon kırmayı hedeflediği yeni dalış rekoruna evinde çalışarak hazırlandığını söyledi. Ailesiyle birlikte Çanakkale 'deki evlerinde kaldığını ve meditasyon, nefes çalışmaları yaptığını belirten Ercümen, herkese 'evde kal' çağrısı yaptı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, dünyada etkili olan salgın nedeniyle evinden çıkmadığını belirtip, önümüzdeki sezon kırmayı hedeflediği yeni dünya rekoru dalışına, evinde çalıştığı meditasyon ve nefes teknikleriyle hazırlandığını söyledi. Ercümen, 'evde kal' çağrısında da bulunup, evde kalanların zamanlarını iyi değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti. Bu süreçte evden çıkmamanın çok önemli olduğuna dikkati çeken Ercümen, "Astım hastası biri olarak dışarı hiç çıkmadım. Evde nefes çalışmaları yaparak hem fiziksel akciğer sağlığımı hem de bu süreci daha hafif atlatmaya çalışıyorum. Normalde, dünya şampiyonasına hazırlanmak için dalış kampında olacaktım ama bu süreçte önce sağlığım sonra da antrenmanlarımı bırakmamak için çalışmalarıma evde devam ediyorum" dedi.

'EVDE VAKİTİ FIRSATA ÇEVİRELİM'

Evinde kaldığı süreçte beslenmesine dikkat ettiğini de vurgulayan Ercümen, "Egzersiz yapmak hem bağışıklık sistemimiz için hem de mutluluk hormonlarının salgılanması için çok çok önemli. Bu süreçte hareketli olmak bize iyi gelecek. Bunun dışında sağlıklı beslenmek ve ihtiyacımız kadarını tüketmemiz lazım bunun için de özellikle sebze ve meyve, yoğurt, zencefil, zerdeçal, soğan, sarımsak gibi besinleri mutlaka tüketelim. Rafine şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak duralım" dedi.

Bu süreçte uyku düzeninin de önemli olduğunun altını çizen Ercümen, şöyle devam etti:

"Düzenli uyku da melatonin salgılanması ve bağışıklık sistemi için çok önemli. O nedenle gece yarısından önce yatmaya ve en az 7 saat uyumaya özen gösterin. Eğer evimizde sağlıklıysak kıymetini bilelim ve bunu bir fırsata çevirelim. Üretelim, çalışalım. Evde yapabileceğimiz çok fazla şey var. Tüm dünyayı eve sığdırabiliyoruz artık. O nedenle evde kalmaya devam edelim."


Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale, Türkiye, Güncel
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