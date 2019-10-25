Milli Sporcu Şahika Ercümen Gilindire mağarasında dünya rekoru deneyecek

Milli Sporcu Şahika Ercümen Gilindire mağarasında dünya rekoru deneyecekMersin'deki Gilindire Mağarası'nda dünya rekorunu kırmak için dalış yapacak olan Şahika Ercümen, paletsiz kategoride kadınlar dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi hedefliyor

MERSİN - Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda dünya rekorunu kırmak için dalış yapacak olan milli sporcu Şahika Ercümen, paletsiz kategoride kadınlar dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi hedefliyor.Şahika Ercümen, 1999 yılında hayvanlarını otlatırken bir çobanın karşısına çıkan kirpiyi takip etmesiyle ortaya çıkan ve buzul döneminden kalıntılar taşıyan Gilindire Mağarası'nda yapacağı rekor denemesi için Gilindire Mağarasında antrenman yaptı.Milli sporcu Şahika Ercümen gazetecilere yaptığı açıklamada, rekoru kırıp bu başarıyı Mehmetçik'e ithaf etmek istediğini söyledi.Şahika Ercümen, paletsiz kategoride kadınlar dünya rekorunun 90 metre olduğunu belirterek, bu rekoru 100 metre ile kırmayı hedeflediğini aktardı.Mağara içinde çok zor koşullarda dalış yapacağını belirten Ercümen, "Su ısısı ve mağaranın havası çok değişik. Bu mağarada rahat nefes alınamıyor. Hatta bazı astım hastaları o mağaraya giremiyor. Bizim için bazı handikapları var. Rekor günü paletsiz 100 metreyi kıracağız. Buna inanıyorum. İlk defa ben bir mağarada rekor deniyorum ve ilk defa aslında kendimi zorlayarak paletsiz ve yatay kategorilerde de rekor deniyorum. Bu benim branşım değil, branşım olmamasına rağmen tüm eforumu ve gücümü gerçekten buna aktaracağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.Şahika Ercümen çocukken astım hastası olduğu için evden bile dışarıya çıkamadığını, bu yüzden de milli bir sporcu olarak rekor kırmanın ve ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmanın kendisi için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Gilindire mağarasında 90 metre olan dünya rekorunu 100 metreyle kırmak istiyoruz, biraz şartlar zorlu burada çünkü nem olduğu için oksijen oranı düşük, su gerçekten soğuk ve ulaşmak bile aslında 555 basamağı aşıp biz göle ulaşabiliyoruz, ama inşallah rekoru cumhuriyetimize ithafen, Mehmetçiğe ithafen 100 metreyle kırmak şu an hedefimiz, çalışmalar iyi geçti, 28 ekime hazırız, ve gerçekten Mersin bizi çok güzel karşıladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı Çukurova Kalkınma Ajansı bizi çok destekliyor. Bakanımız Mustafa Varank ve Gençlik Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na da buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi çok büyük bir çalışma var, yani bir kişi dalıyor, ama 40-50 kişi çalışıyor arkamızda o yüzden ben herkese çok teşekkür etmek istiyorum. İnşallah dünya rekorunu ülkemize getireceğiz" dedi.Milli sporcu, içinde yaklaşık 46 metre derinliğinde su bulunan mağaradaki rekor denemesini 28 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Kaynak: İHA