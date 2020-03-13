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Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı

İtalya'nın Reggio Calabria takımında oynayan tekerlekli sandalye milli basketbol oyuncusu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı. Şahin, "Karantina yaklaşık 15-20 gün sürecek. Eğer uçuşlar normale dönerse Nisan'da Türkiye'ye döneceğim. Fiziksel anlamda sağlıklıyım" dedi.

13.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:26

İtalya 'nın Reggio Calabria Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda forma giyen milli sporcu Selin Şahin karantinaya alındı. CNN Türk canlı yayınına bağlanan Şahin, "İtalya'nın en güneyindeki şehirdeyim. Burada koronavirüs yoktu, bizim için çok uzaktı. Ancak bir hafta içinde yayılması ve çok yüksek seviyede olmasından dolayı önlemler artırıldı. Elimizde sertifikayla geziyoruz. Nerede kaldığımıza dair" dedi.

"SOKAKTA GÖRDÜKLERİNDE CEZA KESİYORLAR"

Şahin, "Kendi mahallemize en yakın yerde market veya eczane yoksa sokakta gördüklerinde ceza kesiyorlar. Karantina yaklaşık 15-20 gün sürecek. Eğer uçuşlar normale dönerse Nisan'da Türkiye'ye döneceğim. Fiziksel anlamda sağlıklıyım" açıklamasında bulundu.

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Etiketler : basketbol, Calabria, İtalya, Spor

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IHTIYAR:Gecmis olsun kızim. Sag salim don bekliyokk
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