Milli Sporcular Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

SAKARYA/BOLU/ Wushuda birçok dünya şampiyonluğu ve derece elde eden milli sporcular Zeynep Makbule ve Necmettin Erbakan Akyüz kardeşlerle, paralimpik milli okçu Ömer Aşık, milli boksör Şennur Demir Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Sakaryalı milli sporcular Zeynep ve Necmettin kardeşler, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek AA muhabirinden bilgi aldı.Dünya şampiyonu Zeynep, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin tarafından Balkaya Dağları'nda vatan savunması yapan Mehmetçiğin iftar sofrasının görüntülendiği "İlk iftarı sınırdaki Mehmetçik açtı" adlı fotoğrafı, "yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri" ile "spor" kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.Necmettin de "haber" kategorisinde, Kayhan Özer'in Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu "Seçim zaferi", "yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay", "spor" kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" adlı fotoğrafları tercih etti."Anadolu Ajansı'na teşekkür ederiz"Milli sporcu Zeynep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların çok güzel olduğunu, seçim yaparken zorlandığını söyledi.Bazı fotoğrafların kendisini çok etkilediğini vurgulayan Zeynep, "Çok hoşuma gitti. Bence güzel bir uygulama. Spor kategorisinde karateci kızların olduğu fotoğrafı çok beğendim. Böyle bir fotoğrafım olsun isterdim, çok beğendim. İnşallah gelecek sene biz de oluruz burada. O zaman kendimize oy veririz." dedi.Her fotoğrafın ayrı güzellikte olduğunu dile getiren milli sporcu Necmettin de bu etkinliğinden dolayı AA'ya teşekkür etti.Böyle bir uygulama yapılmasının çok mantıklı ve güzel olduğunu ifade eden Necmettin, "Haber kategorisinde Filistinli insanların çok fotoğrafı var, bu çok güzel bir şey. Bizi de ilgilendiriyor. Aralarında Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüm, her gördüğümde beni kendine hayran bırakıyor. O yüzden ben ona oy vermeyi tercih ettim." diye konuştu."Engelliler hayatın her alanında bir mücadele içinde"Çin'de 2017'de düzenlenen Engelli Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda bireyselde dünya ikincisi olan Ömer Aşık, "haber" kategorisinde Ali Jadallah tarafından Gazze'de çekilen "Direnişe 'engel' yok" adlı fotoğrafı, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ile "spor" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğrafları seçti.Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin hayatın her alanında bir mücadele içinde olduğunu belirterek, bu açıdan haber kategorisinde oyladığı fotoğrafın çok önemli olduğuna dikkati çekti."Direnişe engel yok" fotoğrafının kendisi için çok anlamlı olduğunu aktaran Ömer, "Vatan toprağı için mücadele etmeye hiçbir şeyin engel olamayacağını göstermesi açısından güzel bir fotoğraf karesi. İkinci oyumu ise ilimizde yaşanan yangın olayında, hayvan sevgisini ortaya çıkartan yaşlı dedemizin kedisine duyduğu sevgiyi gösteren kare için kullandım. Üçüncü olarak ise atalarımızdan kalan atlı sporları anlatan fotoğrafı oyladım." değerlendirmesinde bulundu."Hepsinin arkasında bir hikaye var"Dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü bulunan milli boksör Şennur Demir, "haber" kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok" isimli fotoğrafından yanan kullanırken, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", "spor" kategorisinde de Abdülhamit Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" isimli fotoğraflara oy verdi.Seçim yapmakta zorlandığını belirten Şennur Demir, "Anadolu Ajansı'nın yapmış olduğu 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında haber, yaşam ve spor kategorisinde fotoğraflar seçtik. Fotoğrafların her birinde emek ve hepsinin arkasında bir hikaye var. Her zaman milletin sesi olan AA çalışanlarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.