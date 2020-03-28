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Milli sporcular evden çıkamayan yaşlıların ihtiyacına koşuyor

Düzce'de Muaythai Milli Takımı'nın 4 sporcusu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü kişilerin yardımına koşuyor.

28.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:23
Milli sporcular evden çıkamayan yaşlıların ihtiyacına koşuyor
Düzce 'de Muaythai Milli Takımı'nın 4 sporcusu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü kişilerin yardımına koşuyor.
Kovid-19'un Türkiye'de görülmesiyle alınan kararlar çerçevesinde dışarıya çıkamayan 65 yaş ve üstü kişilere yardımda bulunabilmek için 4 milli sporcu harekete geçti.
Düzce Belediyesinden özel kıyafet ve dezenfektan temin eden sporcular, isteyen yaşlıların evlerini dezenfekte etmeye başladı.
Yaşlıların kendilerinden isteklerini de hızlı yerine getiren milli sporcular, mahallelerde dolaşırken balkonlarda gördükleri kişilere de ısınma hareketleri yaptırıyor.
Muaythai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda kendilerinin de genç sporcular olarak ellerinden gelen bir şey olup olamayacağı konusundan düşünerek farklı fikirler ürettiklerini söyledi.
Belediyeye başvurarak dezenfektan aldıklarını ve önce kendi mahallelerinden başlayarak farklı mahallelerdeki vatandaşlara da yardım etmeye başladıklarını aktaran Bişgin, "Hem çevremize yararımız olsun hem de insanları bilinçlendirelim istedik. Mahallemizden başladık ve devam ediyoruz." diye konuştu.
Özel kıyafetlerle çalışma yürüttüklerini vurgulayan Bişgin, şöyle devam etti:
"Bizler gençler olarak ihtiyaçlarımızı dışarıya çıkıp karşılıyoruz ama 65 yaş üstü yaşlılarımız hem yasaktan ötürü hem de yaşlılıktan ötürü dışarıya çıkamıyorlar. İsteyen yaşlılarımızın evlerine özel kıyafetlerle girip dezenfekte yapıyor, uzaktan sohbet ediyoruz. Hem bilinçlendirme çalışması yapıyor hem de ihtiyaçları varsa gidip alıyoruz. Sporcularımız burada olmaktan, onlara hizmet etmekten çok mutlu. Hem onlar mutlu oluyor hem de biz mutlu oluyoruz."
"Evde hareketsiz kalan vücutları da harekete geçiriyoruz"
Bişgin, mahalle aralarında çalışma yaparken vatandaşların balkondan kendilerini izlediğini, kendilerinin de sporcu oldukları için vatandaşlara birkaç temel ısınma hareketiyle spor yaptırdıklarını anlattı.
"Evde kaldıkları için vücutları hareketsiz kalıyor. Bizler de vatandaşlara spor yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz ve birkaç hareketle vücutlarının çalışmasını sağlıyoruz." diyen Bişgin, evde hareketsiz kalan vücutları da harekete geçirdiklerini dile getirdi.
Bişgin, gelen tepkilerin çok güzel olduğunu, bunun da kendilerini çok mutlu ettiğin söyledi.
Milli sporcu Hasan Çetin de ellerinden geldiğince yaşlılara moral vermek ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını belirterek, "Onlara spor yapmalarını öneriyoruz. İhtiyaçlarını soruyoruz. Spor sağlıktır ve sağlıklı kalmak için bu dönemde önce evde kalmalarını sonra spor yapmalarını öneriyoruz." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Düzce, Güncel

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