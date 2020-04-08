Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Milli sporcular evlere konuk oluyor

Spor İstanbul'un hafta içi her gün canlı yayınlanan egzersiz videolarında, her perşembe milli sporcular İstanbullulara konuk olacak.

08.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:40
Milli sporcular evlere konuk oluyor
Spor İstanbul 'un hafta içi her gün canlı yayınlanan egzersiz videolarında, her perşembe milli sporcular İstanbullulara konuk olacak. Serilerin ilkinde badminton branşında olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu olan Neslihan Yiğit, Spor İstanbul'un sosyal medya hesabından tüm katılımcılara egzersiz yaptıracak.

Spor İstanbul, başarılarıyla uluslararası arenada Türkiye'yi onurlandıran sporcuların videolarını her perşembe paylaşmaya devam edecek. İlk olarak, badmintoncu Neslihan Yiğit ile başlayacak seriler, her hafta farklı milli sporcunun katılımıyla devam edecek. Önümüzdeki haftanın konuğu ise Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kota mücadelesini sürdüren İstanbul BBSK'nın başarılı karatecisi Meltem Hocaoğlu Akyol olacak.

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil ederek, badminton branşında olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu olma başarısına ulaştı. Mersin'in ev sahipliğindeki 2013 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden sporcu, tek ve çift kadınlarda Özge Bayrak ile şampiyonluğu elde etti. Yiğit, 2014 yılının ağustos ayında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 2016 Rio Olimpiyatları yolunda madalya vadeden 16 altın çocuk arasında yer aldı.

2020 Tokyo Olimpiyatları için de kota almayı başaran başarılı sporcu, 2021 yılına ertelenen dev organizasyon için hazırlıklarına yoğun olarak devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Neslihan Yiğit, İstanbul, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Milli sporcular evlere konuk oluyor - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Korona tedavisi biten Rüştü, ’Bu işin şakası yok’ diyerek uyardı Spor
Korona tedavisi biten Rüştü, "Bu işin şakası yok" diyerek uyardı
Ünlü tenisçi çıplak pozunu sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı Spor
Ünlü tenisçi çıplak pozunu sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı
Devletin korona nedeniyle koyduğu yasağı delerek antrenman yaptılar Spor
Devletin korona nedeniyle koyduğu yasağı delerek antrenman yaptılar
F.Bahçeli yıldız ayrılık ateşini yaktı: Obra giderse, ben de giderim Spor
F.Bahçeli yıldız ayrılık ateşini yaktı: Obra giderse, ben de giderim
Şota yine şaşırttı: 9 ay sonra doğum patlaması olursa şaşırmayın Spor
Şota yine şaşırttı: 9 ay sonra doğum patlaması olursa şaşırmayın
Cengiz Ünder’e korona darbesi! Roma, ilk sıraya onu yazdı Spor
Cengiz Ünder'e korona darbesi! Roma, ilk sıraya onu yazdı
Liverpool efsanesi, kızıyla birlikte kaza geçirip hastaneye kaldırıldı Spor
Liverpool efsanesi, kızıyla birlikte kaza geçirip hastaneye kaldırıldı
Wanda Nara, ’Sen ne biçim annesin?’ diyen eski eşine patladı Spor
Wanda Nara, "Sen ne biçim annesin?" diyen eski eşine patladı

Son Dakika Spor Haberleri

17:20: Bakan Kasapoğlu, "(Koronavirüs salgını hakkında) Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde... - Spor 17:15: Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok - Spor 17:08: Türkiye Jokey Kulübünden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Spor 17:03: Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor - Spor 17:02: Sivasspor'dan Milli Dayanışma Kampanyasına 100 bin lira destek - Spor 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin 14:59: Bulgaristan'da CSKA Sofya, koronavirüs yasağını delerek antrenman yaptı - Spor 14:58: Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir - Spor 14:42: Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın - Spor 12:50: Roma, Cengiz Ünder'i satılacaklar listesinin ilk sırasına koydu - Spor