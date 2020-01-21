Haberler » Spor » Milli sporcular, Kayaklı Koşu Balkan Kupası'nda 6 madalya kazandı - Spor

Milli sporcular, Kayaklı Koşu Balkan Kupası'nda 6 madalya kazandı

Kayaklı Koşu Balkan Kupası, Sırbistan'ın Zilatibor kentinde yapıldı.

21.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:28Milli sporcular, Kayaklı Koşu Balkan Kupası'nda 6 madalya kazandı

Kayaklı Koşu Balkan Kupası, Sırbistan'ın Zilatibor kentinde yapıldı. Organizasyonun ilk günü yapılan 10 km klasik teknik yarışmasında Hamza Dursun gümüş madalyanın sahibi olurken, 5 km klasik teknik yarışmasında ise Ayşenur Duman gümüş madalya kazandı.

Balkan Kupası'nın ikinci gününde sprint yarışmalarında erkeklerde Yusuf Emre Fırat gümüş, Hamza Dursun ise bronz madalyanın sahibi oldu.Zilatibor'da yapılan Çocuk Kupası yarışmalarında ise İrem Dursun klasik yarışmada altın madalya sprint yarışmasında ise gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.



Sırbistan Karadağ, Hamza Dursun, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

23:54  Alper Pirşen:  Tahkim Kurulu'nda adaletin sağlanacağını umuyoruz
23:52  Antalyaspor'da Diego ve Aatif Chahechouhe kadro dışı!
23:42  Mehmet Ekici sürprizi! Pazubandı taktı...
23:27  Alper Pirşen'den Vedat Muriqi açıklaması: Gülünç!
23:26  Maçın ardından
21.01.2020 23:56:26