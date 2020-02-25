Haberler » Spor » Milli sporcular korona virüsü nedeniyle ülkeye geri döndü - Spor

Milli sporcular korona virüsü nedeniyle ülkeye geri döndü

İtalya'nın Ligniano Sabbiadoro kentinde yapılacak olan Para Yüzme Dünya Serisi, sınıflandırmaların başlayacağı günde ve müsabakalara iki gün kala korona virüsü tehdidinden dolayı iptal edildi.

25.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:53Milli sporcular korona virüsü nedeniyle ülkeye geri döndü

'nın Ligniano Sabbiadoro kentinde yapılacak olan Para Yüzme Dünya Serisi, sınıflandırmaların başlayacağı günde ve müsabakalara iki gün kala korona virüsü tehdidinden dolayı iptal edildi. İtalya'nın kuzeyinde ve yakınlarındaki Ligniano Sabbiadoro'da yapılacak yarışlara katılmadan ülkeye dönen kafiledeki sporcular ve antrenörler tedirgin.

Friuli-Venezia Giulia bölgesi başkanının dün yapmış olduğu açıklamasıyla İtalya Para Yüzme Federasyonu ve Lokal Organizasyon Komitesine korona virüsü tehdidinden dolayı müsabakaların iptal edilmesi uyarısında bulundu ve ardından yapılan açıklama ile müsabakalar iptal edildi.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Yıldırım yaptığı açıklamada, "Kafilemizin sağlığı her şeyden önce gelir, bu nedenle hiç zaman kaybetmeden iptalin öğrenilmesinden 5 dakika sonra kafilemizin biletleri değiştirilerek acilen ülkemize dönmeleri sağlanmıştır. 5 sporcu iki kadın iki erkek ve iki antrenör hemen geri getirildi. Kafilemiz sağlıklı bir şekilde yurda dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.


- Ankara

Venedik, İtalya, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
25.02.2020 17:55:10