Milli Sporcular Kudo Mma Dünya Şampiyonası İçin Torbalı'da Kampta

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:57



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:57

Japonya'da, 30 Kasım 2018'de başlayacak olan 5. KUDO MMA Dünya Şampiyonası'na katılacak 6 milli sporcu, kamp için İzmir'in Torbalı ilçesini seçti.5. KUDO MMA Dünya Şampiyonası 30 Kasım-2 Aralık 2018 tarihleri arasında Japonya'da düzenlenecek. 4 yılda bir yapılan dünya şampiyonasına; 48 ülkeden onlarca sporcu, Türkiye'den ise 6 milli sporcu katılacak. KUDO MMA'da dünya ve Avrupa şampiyonu olan milli sporcular, dünya şampiyonasına ise Torbalı'da hazırlanıyor. KUDO MMA Federasyon Başkanı Göksel Aslan ile Federasyon Başkan Yardımcısı Betül Kaya tarafından ilçede ağırlanan milli sporcuların, üç gün boyunca kampta çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Sporcular, burada yapacakları kampın ardından gidecekleri Japanyo'dan Türkiye'ye derece ile dönmek istediklerini söyledi.Olimpiyat sporu olma yolunda hızla ilerleyen KUDO MMA sporunun Torbalı'da bilinirliğinin artması amacıyla milli takım kampının ilçede yapılmasını sağlayan Federasyon Başkanı Göksel Aslan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'e, KUDO MMA sporuna verdiği destekten dolayı teşekkür etti.Alt yapısı güçlü, Türkiye'nin en iyi sporcularının katıldığı milli takım kampının Torbalı'da yapılmasının ilçe tanıtımına da olumlu katkı sunduğunu dile getiren Aslanlar Spor Merkezi sahibi ve KUDO MMA Federasyon Başkanı Göksel Aslan, "Amacımız gençlerimizi spora yöneltip kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Dünya şampiyonasında milli sporcularımızın elde edecekleri başarılar ile Türk bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak istiyoruz. Tüm WADA seminerlerini geçerek, olimpiyat gözlemleyicilerinin teveccühünü kazanan bu branşta başarı getirmemiz halinde inşallah 2020 olimpiyatlarında KUDO MMA'in olimpiyatlara kabul edilmesi ile Türk bayrağını bu güzide branşı da olimpiyatlarda göreceğiz inşallah" diye konuştu. - İZMİR