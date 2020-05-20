Milli sporcular Vali Aykut Pekmez ile bir araya geldi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri dolayısıyla Adıyaman'daki milli sporcular Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.

Milli sporcular Vali Aykut Pekmez ile bir araya geldi
20.05.2020 15:11 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:11
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri dolayısıyla Adıyaman'daki milli sporcular Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.

Çeşitli branşlardan uluslararası arenada birçok başarıya imza atan milli sporcular Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş'le birlikte Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek bir buket çiçek takdim etti.

Ziyarette Gençlik Spor İl Müdürü Keleş, hafta boyunca yapılan etkinlikler ile Adıyaman'da ki sportif faaliyetler ve milli sporcular ile ilgili Vali Aykut Pekmez'e bilgi verdi.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla milli sporcuların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez "Geleceğimizin teminatı olan siz değerli gençlerimizin Gençlik Haftasını Tebrik ediyorum. Bu yıl, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını gençlerimizle meydanlarda kutlayamadık. İnşallah bu süreci kısa zamanda atlatıp, coşkuyla kutlayacağımız daha 19 nice Mayıslarda buluşuruz. Ülkemizin yarınları olan siz gençlerimize güveniyoruz. Sizlerde size olan bu güveni sporda ve her alandaki başarılarla gösteriyorsunuz. Sporda gösterdiğiniz başarılı performans, eğitim hayatı ve bundan sonraki hayatınızda da sizlere mutlaka rehberlik edecektir. Geleceğimizin teminatı olan siz gençlerin bayramını ve Gençlik Haftasını tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Aykut Pekmez, milli sporculara bir çanta içerisinde çeşitli hediyelerden oluşan bir set verdi. - ADIYAMAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman, Güncel, Haber

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