Milli sporculardan avrupa yıldızlar tekvando şampiyonası'nda 13 madalya

Türkiye, Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İspanya'nın Marina D'or bölgesinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 13 madalya kazandı.

41 ülkeden 534 sporcunun mücadele ettiği şampiyonayı Türk sporcular 3'ü altın, 2'si gümüş ve 8'i bronz olmak üzere 13 madalya ile tamamladı.

Şampiyonanın ilk iki gününde kızlar 41 kiloda Zeynep Nur Sarıçiçek ve 44 kiloda Meryem Elif İyin ile gümüş, 29 kiloda Hayrunnisa Gürbüz 33 kiloda Nehir Geniş, 37 kiloda Gökçenur Şirin, 44 kiloda Şeyma Köseoğlu ve erkekler 65 kiloda Uğur Dekli ile bronz madalya kazanmıştı.

Türkiye bu sonuçlarla genel klasmanda ve erkek takım sıralamasında Avrupa ikincisi, kız takım sıralamasında ise Avrupa üçüncüsü oldu.

ALİ ŞAHİN: "SPORCULARIMIZ GELECEK İÇİN UMUT VERDİ"

Türkiye Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, iyi bir şampiyonayı geride bıraktıklarını belirterek, "Yıldız takımımız 3 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya ile gayet başarılı bir şampiyonayı geride bıraktı. Sporcularımız gelecek için umut verdiler. Yıldız milli takımlarımızda hem dünya hem de Avrupa şampiyonalarında başarılı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından aynı yerde 3 gün sürecek Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şampiyonadan görüntüler

Türk sporculardan detaylar

Sporcuların toplu poz vermesi

- Ankara