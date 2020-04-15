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Milli sporculardan Azrail kostümüyle 'evde kal' mesajı

DÜZCE'de Azrail kostümü ve kefen giyerek vatandaşların yoğunluk oluşturduğu caddeye çıkan milli sporcular, 'evde kal' mesajı verdi.

15.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:00
Milli sporculardan Azrail kostümüyle 'evde kal' mesajı

DÜZCE'de Azrail kostümü ve kefen giyerek vatandaşların yoğunluk oluşturduğu caddeye çıkan milli sporcular, 'evde kal' mesajı verdi.

Muay thai milli sporcuları Muhammet Bişgin, Hasan Çetin ve Ömer Elhaj, Azrail kostümü ve kefen giyerek, araç trafiğine kapatılan İstanbul Caddesi'nde yürüdü. Sporcular, tüm uyarılara karşın vatandaşların kalabalık oluşturduğu caddede evde kalın çağrısı yaptı. Vatandaşlar, farkındalık oluşturmak isteyen sporcuları cep telefonlarıyla görüntüleyerek, sosyal medyada canlı yayın yaptı.Sporculardan Muhammet Bişgin zaruri olmadıkça evden çıkılmamasını isteyerek, "Burada amacımız insanların zaruri ihtiyaçları olmadan çıkmamaları. İlimizde bakıyoruz sokaklar gerçekten çok kalabalık. Bazı insanların sokağa gereksiz çıktığını düşünüyoruz. Mecbur olmadıkça evden çıkmamaları, evlerinde ve aileleri ile kalmaları için buradan mesaj vermek istedik. Hayat eve sığar. Kimse zaruri olmadıkça evden çıkmasın, virüsü birbirimize yaymayalım" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Caddesi, Güncel
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