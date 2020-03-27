Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Milli sporculardan 'Evde kal' çağrısı

Buğra Ünal: 14 kurala uyalımİlke Özyüksel: Toplumdan da sorumluyuzİpek Akşin: Kişisel hijyene dikkatYasmani Copello: Lütfen evde kalınANKARA, - Modern pentatlonda milli sporcular Buğra Ünal, İlke Özyüksel ve İpek Akşin ile milli atlet Yasmani Copello, koronavirüs salgınına karşı 'Evde kal'...

27.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:12
Milli sporculardan 'Evde kal' çağrısı

Buğra Ünal: 14 kurala uyalım

İlke Özyüksel: Toplumdan da sorumluyuz

İpek Akşin: Kişisel hijyene dikkat

Yasmani Copello: Lütfen evde kalın

ANKARA, - Modern pentatlonda milli sporcular Buğra Ünal, İlke Özyüksel ve İpek Akşin ile milli atlet Yasmani Copello, koronavirüs salgınına karşı 'Evde kal' mesajı verdi.

BUĞRA ÜNAL: 14 KURALA UYALIM

Modern pentatloncu Buğra Ünal, salgınla mücadele için kurallara uyma çağrısı yaparak, "Şu an küresel bir salgının tam ortasındayız. Bireysel sağlığımızı korumak kadar toplumun da sağlığı bizim elimizde. Sağlık Bakanlığımızın çıkardığı 14 kurala uyup, güvenli mesafeyi koru. Evde kal Türkiye" dedi.

İLKE ÖZYÜKSEL: TOPLUMDAN DA SORUMLUYUZ

Milli pentatloncu İlke Özyüksel de "Küresel bir salgın içindeyiz. Sadece kendimizden değil, toplumdan da sorumluyuz. Kendi sağlığın için, çevre sağlığın için lütfen evde kal" diye konuştu.

İPEK AKŞİN: KİŞİSEL HİJYENE DİKKAT

Milli sporculardan İpek Akşin de güvenli mesafeye dikkat çekerek, "Küresel bir salgın yaşadığımız bu günlerde sağlık sistemimizin düzenli işleyebilmesi ve sağlık çalışanlarımıza yardımcı olabilmek için sen de kişisel hijyenine dikkat et. Güvenli mesafeni koru ve evde kal. Bu sayede hem çevrendekiler hem de sen sağlıklı kal" ifadelerini kullandı.

YASMANİ COPELLO: LÜTFEN EVDE KALIN

Milli atlet Yasmani Copello Escobar ise mesajında, "Ben iyiyim, her şey yolunda. Kendinize iyi bakın, lütfen evde kalın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Buğra Ünal'ın açıklamaları

-İlke Özyüksel'in açıklamaları

-İpek Akşin'in açıklamaları

-Yasmani Copello'nun açıklamaları


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Milli sporculardan 'Evde kal' çağrısı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var m? Spor
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var m?
Terim’in aklı, hastanede bile takımında! Whatsapp’tan video gönderdi Spor
Terim'in aklı, hastanede bile takımında! Whatsapp'tan video gönderdi
Süper Lig’in eski yıldızı dizi oyuncusu oldu Spor
Süper Lig'in eski yıldızı dizi oyuncusu oldu
Ronaldinho’ya hapiste ikinci korona darbesi! Yasak geldi Spor
Ronaldinho'ya hapiste ikinci korona darbesi! Yasak geldi
F.Bahçe’ye Ferdi Kadıoğlu için FIFA’dan kötü haber Spor
F.Bahçe'ye Ferdi Kadıoğlu için FIFA'dan kötü haber
TFF’den Süper Lig için resmi açıklama! Özdemir o tarihi işaret etti Spor
TFF'den Süper Lig için resmi açıklama! Özdemir o tarihi işaret etti
Beşiktaş’a büyük müjde! Karius’a talip çıktı Spor
Beşiktaş'a büyük müjde! Karius'a talip çıktı
İnanılmazı başardı! 2 sene 9 ay sonra komadan uyandı Spor
İnanılmazı başardı! 2 sene 9 ay sonra komadan uyandı

Son Dakika Spor Haberleri

11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:07: Fatih Terim, hastaneden futbolcularına video gönderdi - Spor 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 10:43: Ispartalı karateciler antrenmaları eve sığdırdı - Spor 10:12: Milli sporculardan 'Evde kal' çağrısı - Spor 10:09: Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek - Spor 09:26: Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı - Spor 09:21: Nihat Özdemir: 2 Nisan tarihini bir görelim, Süper Lig'in başlangıcı için yeni tarih değerlendirmesi yaparız - Spor 08:55: Hertha Berlin, Loris Karius'a talip oldu - Spor 08:29: Abdelhak Nouri, 2 sene 9 ay sonra komadan uyandı - Spor