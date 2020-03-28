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Milli sporculardan "Evde kal" çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcuları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına yayımladıkları videolarla destek verdi.

28.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:23
İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcuları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye " çağrısına yayımladıkları videolarla destek verdi.
Para milli sporcular Beytullah Eroğlu, Koral Berkin Kutlu (yüzme), Mehmet Vasıf Yakut (tekvando), Bülent Korkmaz, Yağmur Şengül, Sadık Savaş, Özgür Özen (okçuluk) vatandaşların evde kalması yönünde çağrıda bulundu.
Milli sporculardan Cenk İldem (güreş), Mikail Özerler ve Miraç Akkuş da (judo) mesajlarıyla çağrıya destekte bulundu.
Sporcular, evde gerçekleştirdikleri antrenmandan görüntüler paylaştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Milli sporculardan ’Evde kal’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Güncel

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Milli sporculardan "Evde kal" çağrısı

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