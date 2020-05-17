Milli sporculardan 'Evde Kal Hareketsiz Kalma' mesajlı video

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, milli sporcuların yer aldığı bir video aracılığıyla 'Evde Kal Hareketsiz Kalma' çağrısında bulundu.

17.05.2020 17:13 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:17

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, milli sporcuların yer aldığı bir video aracılığıyla 'Evde Kal Hareketsiz Kalma' çağrısında bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan sporculara yönelik moral verici çalışma ve etkinliklerin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Her gün 21.30'da 'Wushu Türk TV' YouTube Kanalı ve 'twfgovtr' Instagram hesaplarımızdan canlı yayınla verdiğimiz eğitimler devam ediyor. Şampiyonlarımız da herkesi evlerinde kalmaya ve hareketsiz kalmamaya çağırıyor." denildi.

Söz konusu videoda, aralarında wushu kung fu, aikido, wing chun, kyokusin ile jeet kune do gibi branşlarda dünya ve Avrupa şampiyonlukları da bulunan çok sayıda milli sporcu, "Sevdikleriniz için evde kalın, hayat eve sığar." mesajı veriyor.

Milli sporculardan ’Evde Kal Hareketsiz Kalma’ mesajlı video

Kaynak: AA

Etiketler: Evde Kal, Spor, Haber
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