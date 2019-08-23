Milli sporcularımız Boccia Avrupa Bölge Şampiyonası'na hazır

Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi Petkim'in resmi sponsorluğunu üstlendiği Boccia Bedensel Engelliler Milli Takımı İspanya'nın Sevilla şehrinde gerçekleşecek Boccia Avrupa Bölge Şampiyonası'na katılıyor. Geçen yıl İtalya'da düzenlenen Boccia Bölgesel Açık Turnuvası'nda tarihinde ilk kez bir uluslararası turnuvada dereceye girme başarısı gösteren milli takımımız, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak için puan toplamak üzere İspanya'da rakipleriyle karşılaşacak.

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim'in resmi sponsoru olduğu Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Boccia Milli Takımı, İspanya'nın Sevilla şehrinde 25 – 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Boccia Avrupa Bölge Şampiyonası'na katılacak. Milli takımımızı temsil edecek sporcularımız Hasan Çakır ve Mustafa Özkan, İzmir'de bir hafta sürecek kampta hazırlıklarına devam ederken, bu şampiyonayı başarıyla tamamlayarak Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Paralimpik Oyunları'na gitmeyi hedefliyor.

Boccia Bedensel Engelliler Milli Takımı'na destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, "Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi olarak yıllardır eğitimden çevreye spordan sanata birçok alanda sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu anlamda ağır bedensel engelli bireylerimizin toplumda sosyal hayata entegre olması adına da çalışma yapıyoruz. Engelli bireylerimizin yaşam kalitelerini artırarak onların ve ailelerinin hayata bakışlarını ve beklentilerini değiştiren Boccia, bir spordan çok daha ötesi. Boccia oynayan sporcularımız 'Sosyal hayatta ben de varım' diyebiliyor, bu sayede evlerinden çıkıp antrenmanlara katılarak takım arkadaşlarıyla sosyalleşebiliyor ve ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyorlar. Petkim desteğiyle çıktıkları ilk turnuvada ülkemize bronz madalya ile dönen sporcularımızın 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmesi en büyük hedefimiz ve dileğimiz. Milli sporcularımızın bu başarıya ulaşabilmeleri için onların yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Boccia Bedensel Engelliler Milli Takımı, geçen yıl İtalya'nın Olbia kentinde düzenlenen Boccia Bölgesel Açık Turnuvası'nda Norveç Milli Takımı ile oynadığı karşılaşmayı kazanarak tarihinde ilk kez bir uluslararası turnuvada dereceye girip bronz madalyanın sahibi olmuştu. Tokyo'ya giden yol bölgesel turnuvalarda, Avrupa ve dünya şampiyonalarında alınacak puanlarla belirlendiği için millilerimizin Sevilla'dan başarıyla dönmesi büyük önem taşıyor. Milli takımımız İspanya'nın ardından eylülde Çekya'da düzenlenecek olan Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası'na da katılarak puan kazanma mücadelesine devam edecek.