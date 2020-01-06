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Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek

Taşınabilir omuzdan fırlatılan karadan havaya bir füze sistemi olan Portatif Hava Savunma Füze Sistemi PorSav'ın harp başlıklı güdümlü test füzesi atış testlerinin 2020 yılı içerisinde yapılacağı bildirildi.

06.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:42

'nin de dahil olduğu 30 ülkede kullanılan FIM-92 Stinger ile aynı işlevde bir silahın üretilmesi ve halihazırda envanterde bulunan Stinger'lerin yerini almak üzere geliştirilmeye başlanan Portatif Hava Savunma Füze Sistemi PorSav'ın harp başlıklı atışlı testlerinin 2020 yılı içerisinde yapılacağı bildirildi.

6 KİLOMETRE MENZİLE SAHİP OLACAK

Taşınabilir omuzdan fırlatılan karadan havaya bir füze sistemi olan PorSav'ın, 4 kilometre irtifa ve 6 kilometre menzile kadar etkili olacağı belirtildi. Milli taşınabilir hava savunma füze sistemi, hedeften yayılan kızılötesi ve mor ötesi ışınlarla yönelim sağlayan silah, isabet başarısı ve menzili içerisinde etkili tahrip sistemi sayesinde stratejik önemi olan bir ekipman olacak.

(Star)

Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek

Türkiye, Ekonomi, Güncel


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