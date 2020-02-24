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Milli taekwondo hocası Mustafa Bozkurt, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

KIRŞEHİR (İHA) – Milli Antrenör Mustafa Bozkurt, Kırşehir'de taekwondo hocaları ve öğrencilerini ziyaret etti.

24.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:24Milli taekwondo hocası Mustafa Bozkurt, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu
KIRŞEHİR (İHA) – Milli Antrenör Mustafa Bozkurt, 'de taekwondo hocaları ve öğrencilerini ziyaret etti.

Avustralya'da, Türklerin hocaları arasında gösterilen Bozkurt, Afganistan'da da bir dönem milli takım hocalığı görevinde bulundu.

Kırşehir'de, taekwondo hocaları Sinan Demir, Salim Demir, Osman Çevik ve Kırıkkale taekwondo antrenörü Mahmut Bozkurt ile bir araya gelen Mustafa Bozkurt,ikili ortak kamp için görüş alışverişinde bulundu.

Kırşehir'de, Türk Bayrağını göndere çektirecek sporcuların yetişmesi için istişarede bulunulan toplantıda; elit sporcu altyapısının oluşturulması kararlaştırıldı.

Taekwondo eski milli takımlar antrenörü Sinan Demir, toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada; "Bizler, Kırşehir'de çalışmalarımızı sporun her alanında aktif sürdürüyoruz. Gurbetçi antrenör ve sporcularında yalnızlaştırılmadan ülkemizi her platformda temsil edeceği inancını daima taşıyoruz. Asli görevimiz olan sporcu yetiştirmeyi de alanında uzman hocalarımızla birlikte yaptığımız istişareler sonucunda geliştiriyoruz"dedi. - KIRŞEHİR

Mustafa Bozkurt, Kırşehir, Spor

Kaynak: İHA

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