Milli Taekwondoculardan ABD'de 4 Altın Madalya

Amerika
Açık Taekwondo Turnuvası'nın ilk gününde milli taekwondocular 4 altın madalya kazandı. Amerika Birleşik Devletleri
'nin Las Vegas
kentinde 80'in üzerinde ülkeden 2 bin 500 civarında sporcunun mücadele ettiği ve 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları'na 20 puan veren Amerika Açık Taekwondo Turnuvası'nın ilk gününde erkekler 63, 80, 87 ve +87, kadınlarda ise 46, 49, 57, 67 ve +73 kiloda müsabakalar yapıldı. Türkiye
'yi temsil eden sporculardan kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün
, erkekler 63 kiloda Hakan Reçber
, 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu
ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı.
Turnuvanın ikinci gününde kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs
, 62 kiloda İrem Yaman
ile İkra Kayır
, +73 kiloda Nafia Kuş ve erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen madalya mücadelesi verecek. - İSTANBUL
Amerika Birleşik Devletleri, Spor
Kaynak: İHA