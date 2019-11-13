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Milli Takım 1825 gün sonra Türk Telekom Stadyumu'nda

A Milli Futbol Takımı, bin 825 gün sonra İzlanda maçıyla birlikte Türk Telekom Stadyumu'nda sahaya çıkacak.

13.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:35Milli Takım 1825 gün sonra Türk Telekom Stadyumu'nda
A Milli Futbol Takımı, bin 825 gün sonra maçıyla birlikte Türk Telekom Stadyumu'nda sahaya çıkacak.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın sahasında İzlanda ile mücadele edecek. Son iki iç saha maçını Ülker Stadyumu ve Vodafone Park'ta oynayan milliler, bu sefer de Türk Telekom Stadyumu'nda sahaya çıkacak.

Milli Takım, bu stattaki son maçını 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Kasım 2014'te tarihinde Kazakistan ile oynadı. Ay-yıldızlılar bu mücadeleden 3-1 galip ayrılmıştı. Bu müsabaka öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Volkan Demirel, kale arkası tribünündeki bazı taraftarlarla yaşadığı olaylardan sonra stadı terk etmişti.

Milliler bin 825 gün sonra Aslantepe'de bir karşılaşamaya çıkacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, milli takımın başında ilk kez bu statta oynayacak.

7 kez oynadı

A Milli Futbol Takımı, Türk Telekom Stadyumu'ndaki ilk kez 10 Ağustos 2011'de Estonya ile özel müsabakada oynadı. Milliler, bu statta geride kalan 7 karşılaşmadan 4 kez galip gelirken, 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı. 1 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar, 11 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü. - İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı, Türk Telekom Stadyumu, İzlanda, Spor

Kaynak: İHA

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