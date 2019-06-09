Milli Takım, elemelerde gol yemeyen 3 takımdan biri

A Milli Futbol Takımı
, 2020 UEFA Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde geride kalan 3 haftada gol yemeyen 3 ekipten biri olarak bulunuyor. Milliler dışında Polonya
ve İtalya
da kalesini gole kapattı. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye
, Fransa
'yı 2-0 mağlup etti ve grupta 3'te 3 yaparak liderliğe yükselmeyi başardı. Teknik Direktör Şenol Güneş
ile birlikte yeni bir hava yakalayan milliler, oynadığı oyunla da herkesin takdirini kazanmış durumda bulunuyor. Ay-yıldızlılar, elemelerde geride kalan 3 müsabakada da kalesini gole kapattı. Milliler bu süreçte Arnavutluk
'u deplasmanda 2-0, içeride de Moldova
'yı 4-0 ve Fransa'yı da 2-0 geçti. Milli 8 gol atıp, hiç gol yemezken, bu performansı ile de elemelerde gol yemeyen 3 takım arasında yer alıyor. Elemelerde şu anda kadar G Grubu'nda yer alan Polonya ve J Grubu'nda bulunan İtalya kalesini gole kapattı.
3 MAÇTA KALE VE SAVUNMA HATTI BOZULMADI A Milli Futbol Takımı'nın kazandığı ve gol yemediği 3 müsabakada Teknik Direktör Şenol Güneş kalede Mert Günok
'a yer verirken, defansta ise Zeki Çelik
, Kaan Ayhan
, Merih Demiral ve Hasan Ali Kaldırım
'ı oynattı. Sadece Arnavutluk maçında Gökhan Gönül
11'de başlayıp, 46. dakikada yerini Zeki'ye bırakmıştı.
(Oğuzhan Ort/İHA)
Kaynak: İHA
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