Milli Takım iki basamak yükseldi

TÜRKİYE, FIFA sıralamasında iki basamak yükselerek 37'nci sırada yer aldı. Liderliğini sürdüren Belçika
'yı Fransa
ve Brezilya
takip etti.Türkiye
A Milli Takımı, nisan ayına göre, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği
(FIFA) dünya sıralamasında 37'nci sıraya yükseldi. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan haziran ayı dünya sıralamasında, teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde 2020 Avrupa
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda bir maçı kaybedip, üç maçını da kazanan Ay-Yıldızlılar, 1467
puanla iki basamak yükselerek 37'nci sıraya çıktı.
Belçika'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye'nin H Grubu'ndaki rakiplerinden son Dünya Kupası Şampiyonu Fransa, 2'nci sıradaki yerini korudu. Türkiye'nin gruptaki diğer rakipleri İzlanda
35'inci, Arnavutluk
66'ncı, Andorra
139'uncu, Moldova
ise 170'inci sırada yer aldı.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
Sıra Takım Puan Değişim
1 Belçika 1746 -
2 Fransa 1718 -
3 Brezilya 1681 -
4 İngiltere
1652 -
5 Portekiz
1631 2
6 Hırvatistan
1625 -1
7 İspanya
1617 2
8 Uruguay
1615 -2
9 İsviçre
1605 -1
10 Danimarka
1589 -
- İstanbul