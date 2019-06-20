20.06.2019 14:34
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Milli takıma Damat smokin şıklığı

Milli takıma Damat smokin şıklığı

Milli Futbol Takımları Resmi Kıyafet Tedarikçisi Damat'ın Milli Takım oyuncuları ile yaptığı fotoğraf çekimi göz kamaştırdı.

MilliFutbolTakımları Resmi Kıyafet Tedarikçisi Damat'ın Milli Takım oyuncuları ile yaptığı fotoğraf çekimi göz kamaştırdı.

Arka arkaya birçok başarıya imza atan A Milli Futbol Takımımızın oyuncuları kamp dönemlerinde Damat fotoğraf çekimi için bir araya geldi. Çekime katılanBurak Yılmaz,Cengiz Ünder,Emre Belözoğlu,Cenk Tosun,Yusuf YazıcıveHakan ÇalhanoğluDamat smokinleri ile fotoğrafçı Emre Güven'e poz verirken keyifli dakikalar geçirdi.

2017 yılında imzaladığı 5 yıllık anlaşma ile Milli Futbol Takımları ResmiModaTedarikçisi olanOrka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu; "A Milli Futbol Takımımıza destek olmak bizim için büyük bir onur. Milli Futbol Takımlarımız dahil çeşitli spor dallarında destek olduğumuz tüm takımların her zaman yanındayız" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Burak Yılmaz,Futbol,Güncel

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