Milli takıma Damat smokin şıklığı

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Takımları Resmi Kıyafet Tedarikçisi Damat'ın Milli Takım oyuncuları ile yaptığı fotoğraf çekimi göz kamaştırdı.
Arka arkaya birçok başarıya imza atan A Milli Futbol Takımımızın oyuncuları kamp dönemlerinde Damat fotoğraf çekimi için bir araya geldi. Çekime katılanBurak Yılmaz
,Cengiz Ünder
,Emre Belözoğlu
,Cenk Tosun
,Yusuf Yazıcı
veHakan Çalhanoğlu
Damat smokinleri ile fotoğrafçı Emre Güven'e poz verirken keyifli dakikalar geçirdi.
2017 yılında imzaladığı 5 yıllık anlaşma ile Milli Futbol Takımları ResmiModa
Tedarikçisi olanOrka Holding
'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu; "A Milli Futbol Takımımıza destek olmak bizim için büyük bir onur. Milli Futbol Takımlarımız dahil çeşitli spor dallarında destek olduğumuz tüm takımların her zaman yanındayız" dedi. - İSTANBUL