20.06.2019 15:34
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Milli takıma Damat smokin şıklığı

Milli takıma Damat smokin şıklığı

Türkiye Milli Futbol Takımı oyuncuları kamp dönemlerinde Damat fotoğraf çekimi için bir araya geldi.

Türkiye Milli Futbol Takımı oyuncuları kamp dönemlerinde Damat fotoğraf çekimi için bir araya geldi.
Damat açıklamasına göre, milli futbol takımları resmi kıyafet tedarikçisi Damat, milli takım oyuncuları ile fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Çekime katılan Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Emre Belözoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalhanoğlu Damat smokinleri ile fotoğrafçı Emre Güven'e poz verirken keyifli dakikalar geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, 2017 yılında imzaladığı 5 yıllık anlaşma ile milli futbol takımları resmi moda tedarikçisi olan Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, " A Milli Futbol Takımı'mıza destek olmak bizim için büyük bir onur. Milli futbol takımlarımız dahil çeşitli spor dallarında destek olduğumuz tüm takımların her zaman yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
Türkiye, Futbol, Güncel

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