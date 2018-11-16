Milli Takıma Giden Oyuncular Nedeniyle Eksik Çalışan Beşiktaş'ta Gençler, Göz Dolduruyor

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta oyuncular güç depoluyor. Takımın formundan memnun olmayan tecrübeli teknik adam, oyuncularına kuvvet antrenmanı yaptırarak fiziksel değerleri yüksek seviyeye çekmeyi hedefliyor.

DORUKHAN VE GÜVEN HIRSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaşlı genç oyuncular ise milli arayı verimli geçiriyorlar. Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ın hırsı, genç oyuncu Fatih içinde rehber niteliği taşıyor. Savunmada görev yapan 1997 doğumlu oyuncu, formaya göz kırpıyor. Formasından bir süredir uzak kalan Beşiktaş'ın Brezilyalı sol beki Adriano da antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle dikkat çekiyor.

TOLGA İLE GÖKHAN TAKIMDAKİ AĞABEYLİK ROLÜNÜ ÜSTLENİYOR

Tecrübeli isimler kaptan Tolga Zengin ve Gökhan Gönül de, takımdaki ağabeylik görevini üstlendi. Kaybedilen puanların ardından moral kaybı yaşayan siyah beyazlıları Tolga ve Gökhan Gönül motive ediyor. Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek Ryan Babel'e ise uyarı geldi. Siyah beyazlı yönetim, Babel'in formundaki dalgalanmadan duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi. Siyah-beyazlılar, devre arasında takımdaki oyunculara gelecek teklifler için de açık kapı bıraktı.

(beIN Sports)