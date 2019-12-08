Haberler » Spor » Milli takıma seçilmek için yelken açtılar - Spor

Milli takıma seçilmek için yelken açtılar

Türkiye Optimist Milli Takımı'na seçilmek isteyen yelkenciler, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kampa girdi.

08.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:42Milli takıma seçilmek için yelken açtılar
Optimist Milli Takımı'na seçilmek isteyen yelkenciler, Muğla'nın ilçesinde kampa girdi.
2020'de dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirlenmesi için düzenlenen kampa, 24 sporcu katıldı.
Yelkenciler, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesinin tesislerinin bulunduğu İçmeler mevkisinden denize açıldı. Sporcular, Optimist Milli Takım Antrenörü Alican Selcik ile Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) görevlendirdiği üç antrenörün eşliğinde, start çalışması ağırlıklı antrenman yaptı.
Optimist Milli Takım Antrenörü Alican Selcik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'de milli takımda yer alacak sporcuların belirlenmesi için kamp sürecine girdiklerini söyledi.
Milli takım seçme yarışlarından ikisini geride bıraktıklarını, üçüncü yarış olarak Mart 2020'de TYF Yıldızlar Kupası organizasyonunun yapılacağını belirten Selcik, "Üçüncü yarış tamamlandığında 12 kişilik milli takım oluşturulacak ve bu takımın 7'si Avrupa, 5'i ise Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek." diye konuştu.
Güzel bir havada ve yeterli rüzgarda antrenman yaptıklarını kaydeden Selcik, Bodrum'un iklim şartlarının yelken sporuna çok uygun olduğunu aktardı.
Kamp, 12 Aralık'ta tamamlanacak.

Türkiye, Bodrum, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:12 Voleybol: Toplu sonuç - Spor
21:11 Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Spor
21:07 Kartal'ın Umut'u var! - Spor
21:06 Quaresma 3. kez Beşiktaş'a karşı forma giydi - Spor
21:05 Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu) - Spor
19:11 Denizlispor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı! - Spor
19:08 Kasımpaşa taraftarından Fikret Orman göndermesi - Spor
19:07 Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi - Spor
19:07 Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'daki ilk maçına çıktı - Spor
18:49 Trabzonspor, Antalyaspor'u 3-1 yendi - Spor
8.12.2019 21:18:41