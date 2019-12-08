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Milli takıma seçilmek için yelken açtılar

Türkiye Optimist Milli Takımı'na seçilmek isteyen yelkenciler, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kampa girdi.

08.12.2019 22:40 | Son Güncelleme: 08.12.2019 22:42
Optimist Milli Takımı'na seçilmek isteyen yelkenciler, Muğla'nın ilçesinde kampa girdi.
2020'de dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirlenmesi için düzenlenen kampa, 24 sporcu katıldı.
Yelkenciler, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesinin tesislerinin bulunduğu İçmeler mevkisinden denize açıldı. Sporcular, Optimist Milli Takım Antrenörü Alican Selcik ile Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) görevlendirdiği üç antrenörün eşliğinde, start çalışması ağırlıklı antrenman yaptı.
Optimist Milli Takım Antrenörü Alican Selcik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'de milli takımda yer alacak sporcuların belirlenmesi için kamp sürecine girdiklerini söyledi.
Milli takım seçme yarışlarından ikisini geride bıraktıklarını, üçüncü yarış olarak Mart 2020'de TYF Yıldızlar Kupası organizasyonunun yapılacağını belirten Selcik, "Üçüncü yarış tamamlandığında 12 kişilik milli takım oluşturulacak ve bu takımın 7'si Avrupa, 5'i ise Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek." diye konuştu.
Güzel bir havada ve yeterli rüzgarda antrenman yaptıklarını kaydeden Selcik, Bodrum'un iklim şartlarının yelken sporuna çok uygun olduğunu aktardı.
Kamp, 12 Aralık'ta tamamlanacak.
Milli takıma seçilmek için yelken açtılar

Türkiye, Bodrum, Spor

Kaynak: AA


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