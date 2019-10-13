Milli Takımda Efecan ve Abdülkadir kadrodan çıkarıldı!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takımımıza 2 isimden kötü haber geldi. Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca ve Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Parmak Fransa maçının kadrosundan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"EURO 2020 Elemeleri'nde yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takımımızda, Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Efecan'ın kulüp takımında yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kasıyla, Abdulkadir'in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam etmesi sebebiyle, iki futbolcu bugün Fransa'ya gidecek kafileye dahil edilmedi."