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Milli takımda Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır kadroda

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Gökhan Akkan sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılırken, yerine Altay Bayındır kadroya dahil edildi.

11.11.2019 16:07 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:07Milli takımda Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır kadroda

A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Gökhan Akkan sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılırken, yerine Altay Bayındır kadroya dahil edildi.

A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda yer alan Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldı. Akkan'ın yerine Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır ay-yıldızlıların kamp kadrosuna dahil oldu.



A Milli Futbol Takımı, Altay Bayındır, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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