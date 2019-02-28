28 Şubat 2019, 13:36
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Milli Takımda Şenol Güneş Dönemi

Türkiye A Milli Futbol Takımının yeni teknik patronu Şenol Güneş oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımının yeni teknik patronu Şenol Güneş oldu.

Konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır. Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz" denildi.

(İHA) Futbol, Türkiye, Şenol Güneş, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA