Milli Takımda Şenol Güneş Dönemi

Kaynak: İHA

Türkiye A Milli Futbol Takımının yeni teknik patronu Şenol Güneş oldu.Konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır. Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz" denildi.(İHA)