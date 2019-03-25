<p>Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova'yı Eskişehir Yeni Stadında konuk etti. Ay-Yıldızlılarımız karşılaşmayı 4-0 kazandı. A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 24 ve 56. dakikada Cenk Tosun ve 70. dakikada Kaan Ayhan kaydetti. </p><p>A Milli Takımdaki ilk golünü Moldova'ya karşı atan Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Hasan Ali Kaldırım sosyal medyayı salladı. </p><p><b>İşte o yorumlar: </b></p><div class='drimg'><b></b><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/25/milli-takimdaki-ilk-golunu-atan-hasan-ali-11874669_5270_m.jpg' title='Milli Takımdaki İlk Golünü Atan Hasan Ali Kaldırım, Sosyal Medyayı Salladı'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/25/milli-takimdaki-ilk-golunu-atan-hasan-ali-11874669_9323_m.jpg' title='Milli Takımdaki İlk Golünü Atan Hasan Ali Kaldırım, Sosyal Medyayı Salladı'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/25/milli-takimdaki-ilk-golunu-atan-hasan-ali-11874669_7149_m.jpg' title='Milli Takımdaki İlk Golünü Atan Hasan Ali Kaldırım, Sosyal Medyayı Salladı'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/25/milli-takimdaki-ilk-golunu-atan-hasan-ali-11874669_4714_m.jpg' title='Milli Takımdaki İlk Golünü Atan Hasan Ali Kaldırım, Sosyal Medyayı Salladı'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/25/milli-takimdaki-ilk-golunu-atan-hasan-ali-11874669_1937_m.jpg' title='Milli Takımdaki İlk Golünü Atan Hasan Ali Kaldırım, Sosyal Medyayı Salladı'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/25/milli-takimdaki-ilk-golunu-atan-hasan-ali-11874669_4746_m.jpg' title='Milli Takımdaki İlk Golünü Atan Hasan Ali Kaldırım, Sosyal Medyayı Salladı'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/25/milli-takimdaki-ilk-golunu-atan-hasan-ali-11874669_6643_m.jpg' title='Milli Takımdaki İlk Golünü Atan Hasan Ali Kaldırım, Sosyal Medyayı Salladı'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/25/milli-takimdaki-ilk-golunu-atan-hasan-ali-11874669_5219_m.jpg' title='Milli Takımdaki İlk Golünü Atan Hasan Ali Kaldırım, Sosyal Medyayı Salladı'></figure></div><p>(Fanatik)</p>