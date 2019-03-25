25 Mart 2019, 22:15
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Milli Takımdaki İlk Golünü Atan Hasan Ali Kaldırım, Sosyal Medyayı Salladı

Türkiye'nin Moldova'yı konuk ettiği maça Hasan Ali Kaldırım damga vurdu. 24. dakikada sağ ayağıyla gol atan deneyimli oyuncu, sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova'yı Eskişehir Yeni Stadında konuk etti. Ay-Yıldızlılarımız karşılaşmayı 4-0 kazandı. A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 24 ve 56. dakikada Cenk Tosun ve 70. dakikada Kaan Ayhan kaydetti.

A Milli Takımdaki ilk golünü Moldova'ya karşı atan Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Hasan Ali Kaldırım sosyal medyayı salladı.

İşte o yorumlar:

(Fanatik)

Türkiye, Moldova, Hasan Ali Kaldırım, Spor



YORUMLAR (13)
DDD: dustugumuz hallere bak Moldovayi yenince seviniyoruz
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RAMAZAN: Ammada gazladiniz beyler sakin olun biraz insallah obur maclardada boyle devam ederler. ondan sonra konusun, henuz yolun basindayiz. Hadi bol sans.
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ES: yendıgımız ıyı oldu senol hocanın katkısı cok var ama arnavutluk moldova cok güçsüz takımlar bunlar ölçü deyıl mıllı takımı izlanda fransa macında görücez ozaman durumumuz bellı olur abartmamalı
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ASLI: LAN NE YANAR DÖNER ADAMLARSINIZ FRANSA MAÇINDAN SONRADA ŞENOL GÜNEŞ İSTAFA DER BÜTÜN FUTBOLCULARA KÜFÜR ETMEYE BAŞLARSINIZ.
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  • LOBİK : Lazlar ağır ağır takımı ele geçiriyor.Lazlara Ankara'da geçit yok. Anlayan anladı.
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