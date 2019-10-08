Haberler » Spor » Milli takımdan Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun ziyareti

Milli takımdan Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun ziyareti

A Milli Futbol Takımı teknik heyeti ve oyuncuları, yaşadığı sakatlık sonrası dizinden operasyon geçiren Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti.

08.10.2019 11:08Milli takımdan Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun ziyareti
A Milli Futbol Takımı teknik heyeti ve oyuncuları, yaşadığı sakatlık sonrası dizinden operasyon geçiren Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları, Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmada dizinde yaşadığı talihsiz sakatlık dolayısıyla ameliyat edilen milli futbolcu Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gerçekleşen ziyarette, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu, tedavisi birkaç ay sürecek 23 yaşındaki futbolcuyu teselli etti ve acil şifalar diledi. Dorukhan, Güneş ile Belözoğlu'nun kendisiyle yaptığı konuşma sırasında duygulandı.
Milli takım teknik heyeti ve oyuncuları, Dorukhan ile babası Mustafa Toköz'e geçmiş olsun dileklerini sunduktan sonra hastaneden ayrılıp, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa'yla oynanacak maçlar için Riva'da devam eden kampa döndü.

A Milli Futbol Takımı, Dorukhan Toköz, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:02 Milas veteran voleybol takımı çalışmalarını sürdürüyor
16:01 Alanya'da dünya kulüpler plaj futbolu şampiyonası heyecanı
15:57 Marc Marquez üst üste dört, son yedi yılda altıncı kez şampiyon!
15:56 Spor basını en çok galatasaray'ı konuştu
15:52 Kardemir Karabükspor İsmail Demirci ile yollarını ayırdı
15:51 Yalçın Karadeniz: Bu camia, bu borcun sebebini ve müsebbibini ortaya çıkarmalı
15:48 Michel Bastos futbolu bıraktı