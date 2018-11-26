Milli Takımlarında Sakatlanan Neymar ve Mbappe'den PSG'ye İyi Haber!

Fransa Ligue 1'de lider Paris Saint Germainin formasını giyen Neymar ile Mbappe, milli takımlarında sakatlanmıştı ve hafta sonunda Toulouse'a karşı forma giyemediler.PSG, iki yıldızından yoksun çıktığı Toulouse karşılaşmasını Edinson Cavani'nin golüyle 1-0 kazanmış ve zirvede en yakın rakibi Lyon'un 15 puan önünde 14. haftayı lider olarak tamamlamıştı.

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Şimdi gözler Fransız ekibinin, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Liverpool karşılaşmasına çevrildi. Neymar ile Mbappe'nin takımla birlikte çalışmalara düzenli olarak başladığı ve ağrıları azaldığı için maça yetişme ihtimallerinin olduğu yazıldı.

SON KARAR TUCHEL'İN

Fransız basınından Le Parisien'in haberine göre iki oyuncu da çalışmalara katılacak ancak Liverpool maçı için son kararı durumlarına göre teknik direktör Thomas Tuchel verecek. PSG, 28 Kasım'da kendi sahasında Liverpool'u ağırlayacak.

(Ajansspor)