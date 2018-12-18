Milli Tarım, Milli Güvenlik Meselesidir

MÜSİAD Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu, MÜSİAD Adana Şubesi ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'un katılımlarıyla "Tarımda Kalkınma" ana başlıklı Türkiye İstişare Toplantısı düzenlendi

Programa T.C. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı Erol Mehmet Yarar ve MÜSİAD Gıda Tarım Sektör Kurulu Başkanı Yaşar Sekizkardeş'in yanı sıra MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları, MÜSİAD üyeleri ve Bakanlık Üst Düzey Bürokratları katıldı.

ÜRETİCİLERİMİZE VERDİĞİMİZ DESTEĞİ 16.1 MİLYAR TL'YE ÇIKARACAĞIZ

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Türkiye'nin tarım arazisi varlığı konusunda dünyanın 17'nci ülkesi olduğumuzu söyledi. Tarımsal hasıla ve üretim konusunda da daha yüksek rakamlara ulaşmamız gerektiğini söyleyen Tunç, "Tarımsal hasıla bazında geçtiğimiz yıl yakaladığımız rakam 190 milyar TL oldu. Avrupa'da tarımsal hasıla konusunda 1'inciyken dünyada ise 7'nci sıradayız. Biz tarım arazisi varlığı konusunda dünyanın 17'nci ülkesiyiz. Dolayısıyla tarımsal hasıla ve üretim konusunda da daha yüksek rakamlara ulaşmamız gerekiyor. Tarımsal ihracatımız 17 milyar dolarken, ithalat 12 milyar dolar civarında. 2018 yılında üreticilerimize toplamda verdiğimiz destek rakamı 14 milyar TL. Bu rakamı önümüzdeki yıl 16.1 milyar TL'ye çıkaracağız" dedi.

TARIMSAL NÜFUS YAŞLANIYOR

Tarımsal nüfusun yaşlandığını ve gençlerin de tarıma ilgi duymadığını söyleyen Tunç, "Bu sorunları çözmek için dünyada birçok uluslararası kurum ve kuruluş var. Tüm bu kurumlarda çalışan uzmanlar, kırsal hayatta yaşanan sıkıntılara çözüm bulmaya çalışıyor. Biz de bu kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak destek vermeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

ÇİFTÇİLİK MESLEK LİSESİ AÇACAĞIZ

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Başkan Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin tarım üretimi konusunda köklü bir bilgi birikimine sahip olduğuna dikkat çekti. Kaan, "Nesiller boyunca tarımla uğraşan, geçimini tarımla sağlayan ailelerin, şehirleşmenin etkisiyle üretim yapmadıklarını, göç ettiklerini görüyoruz. Bu göçü artık tersine çevirmeliyiz. Bu bağlamda MÜSİAD olarak önümüzdeki eğitim döneminde Tematik olarak açtığımız liselere, Çifçilik Meslek liselerini ilave etmeyi düşünüyoruz. Köylü olmanın, çiftçi olmanın, tarımla uğraşmanın, gelişmişlik düzeyiyle ilgisi noktasındaki yanlış algıyı düzeltmemiz lazım. Yeni yatırımlar için küçük, orta ve büyük ölçekte yatırımcıyı desteklememiz ve cesaretlendirmemiz gerekiyor. Burada Gıda-Tarım ve Hayvancılık alanında üretim yapan sanayici, çiftçi ve kooperatiflerimize sesleniyorum. motivasyonunuzu, azminizi ve işinize olan umudunuzu kaybetmeyin. MÜSİAD olarak micro bazda yaşadıklarınızı, sıkıntılarınızı biliyoruz. Makro planlamayı, kârlılığı ve ihracatı hep birlikte beraber yapacağız." dedi.

ÜRETİME VE YATIRIMA TEŞVİKLERİMİZ SÜRECEK

MÜSİAD'ın hayata geçirdiği Biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Üretimi Entegre Tesisleri projesi ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Kaan şöyle konuştu:

"Bu projeyle, hayvansal ve bitkisel atıklardan elde edilen biyogazdan elektrik üretimi ile kendi kendine yetebilen ve maliyetleri düşüren bir hayvancılık modeli ile üyelerimizin nitelikli projeler gerçekleştirmelerini amaçlıyoruz. Ayrıca ,gıda-tarımda üretimi arttırmak ve sermaye sıkıntısı yaşayan inovatif işletmeler için, fonksiyonel tarım ve gıda teknolojileri alanında Girişim Sermayesi Fonu kuruyoruz. Biz, proje üretmeye, başta üyelerimiz olmak üzere üretime ve yatırıma teşvik etmeye, önümüzdeki dönemde de var gücümüzle devam edeceğiz."

OLUMSUZLUKLARI FIRSATA ÇEVİRMELİYİZ

MÜSİAD Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Yaşar Sekizkardeş, Tarım politikalarımızın milli güvenliğimizi koruyacak şekilde stratejik planlarla yürütülmesi gerektiğini söyledi. Sekizkardeş, konuşmasında şu hususlara dikkat çekti:

"Türkiye, topraklarıyla zengin bir ülkedir. Bu zenginliğin verimli hale dönüşümü için gerekli olan unsurlar; toprak işlemede, sulamada, gübre kullanımında, hasatta, tüketiciye sunum noktasında ileri tarım tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve endüstriyel tarıma hızla geçiş eylem planlarıdır. İklim değişikliği ile ortaya çıkan olumsuzlukları en az seviyeye düşürerek, alternatif tarım alanlarına, ürünlere ve üretim tekniklerine odaklanarak bu olumsuzluğu fırsata çevirme noktasında çalışmalar yürütmeliyiz" dedi.

TARIMDA YERLİ VE MİLLİ BİR STRATEJİ OLUŞTURULMALI

MÜSİAD Adana Şubesi Burhan Kavak ise konuşmasında milli bağımsızlık konusunda tarım sektörünün de bilişim ve sanayi sektörü kadar önemli olduğunu vurguladı. Kavak; "Sağlıklı ve yeterli olarak kendi gıdasını üretemeyen hiçbir ülkenin bağımsız olamayacağı aşikâr. O yüzden Türkiye, bir taraftan savunma sanayiinde, yazılımda, bilişimde, yapay zekâda yükselmeye devam ederken; diğer taraftan tarımda da yerli ve milli bir stratejiyle yürümek zorunda. Kamu sektöründen özel sektöre, meslek odalarından sivil toplum kuruluşlarına kadar her kurum bu stratejik sektör üzerine daha fazla yoğunlaşmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Bültenler