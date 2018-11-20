Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi" Paydaş Toplantısı Karabük'te Yapıldı

20 Kasım 2018 Salı 15:38



20 Kasım 2018 Salı 15:38

Karabük'te Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi" toplantısı gerçekleştirildi.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayi ürünlerinde yerlileştirmeye dayalı bir ekonomik dönüşümün temellerini oluşturarak milli teknoloji, güçlü sanayi hamlesinin tesis edilmesi ve sanayi tabanının güçlendirilmesi amacıyla "Milli Teknoloji, Gülü Sanayi Hamlesi" kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından paydaş toplantılarının üçüncüsü ayağı Safranbolu ilçesinde düzenlendi.Toplantıya Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, Rektör Yardımcısı Mustafa Yaşar, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve sanayicileri katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, "Sanayi hamlesini gerçekleştirme sürecinde yeni ekonomi programını gerçekleştirirken sanayinin önündeki sorunların tespiti ve bu sorunlara yönelik olarak getirilen çözüm önerileri kapsamında merkezi düzeyde bir çalışma gerçekleşiyor. Sanayi Teknoloji Bakanlığı bu çalışmayı yerel düzeyde paydaşların da katılımıyla gerçekleştirebilmek için yönetim kurulu gündem maddesi olarak bu hususu ele almamızı istedi. Bu kapsamda Bakanlık tarafından belirlenen beşeri sermaye, kurumsal yapılanma, fiziki altyapı, ulusal ve uluslararası pazara erişim ve tutunma, üretim maliyetleri, devlet destekleri, kalite ve markalaşma, profesyonel danışmanlık gereksinimi, mevzuata dair sorunlar ve ekonomik belirsizlik temelinde 11 tane başlık odağında sizlerle tartışacağız. Bunlar aslında birbirinin içine geçmiş sorunlar, örneğin ekonomik belirsizlikten bahsederken aslında finansmana erişime de değiniyoruz. Bu başlıklar formatında sorunlar ve çözüm önerilerini görüşeceğiz. Bu toplantılardan çıkan sonuçları raporlayıp bakanlığa ileteceğiz. Yerel düzeyde katılımcı bir anlayışın gelişmesi ve il bazında sorunların iletilmesi noktasında çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.Açılış konuşmasının ardından Elif Acar, Finansmana Erişim (İşletme ve Yatırım Sermayesi), Beşeri Sermaye, Kurumsal Yapılanma, Fiziki Altyapı, Ulusal ve Uluslararası Pazara Erişim ve Tutunma, Üretim Maliyetleri, Devlet Destekleri, Kalite ve Markalaşma, Profesyonel Danışmanlık Gereksinimi, Mevzuata Dair Sorunlar, Ekonomik Belirsizlik başlıkları altında sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüş bildirilmesi sürecini başlattı. Her bir başlık gündeme alındığında katılımcıların belirttikleri sorunları ve çözüm önerileri de Ajans personelleri tarafından kayıt altına alındı.Toplantı hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından sona erdi. - KARABÜK