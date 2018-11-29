Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi" Toplantısı

29 Kasım 2018 Perşembe 12:24



29 Kasım 2018 Perşembe 12:24

Malatya'da "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği, Sonları ve Çözüm Önerileri" toplantısı düzenlendi.Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yerel ve merkezi düzey arasında bilgi ve görüş alışverişinin sağlanması amacıyla Malatya'da bir otelde gerçekleştirilen program öncesi yaptığı konuşmada, toplantının bölgedeki illerin ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.Fırat Kalkınma Ajansı Dönem Başkanı Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise Türkiye'nin dünyanın en gözde ülkelerinden biri olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son yıllarda büyük atılımlar yapıldığını belirtti.Fırat Kalkınma Ajansı bünyesinde dört kentte çok güzel projeler ortaya çıktığını aktaran Sonel, şöyle devam etti:"Sadece Tunceli'yi değil Elazığ'ı, Malatya'yı hatta Diyarbakır'ı da ilgilendiren Tunceli-Pülümür-Erzincan güzergahı, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 1 milyar lira aktarılan ödenekle Doğu Karadeniz'i doğuya bağlayan en kısa yol oldu. Artık huzurun da gelmesiyle başta turizm sektörü olmak üzere canlanma görülmeye başlandı. Burada gizli kahramanlar var, iş adamlarımız var. İşveren, AŞ veren arkadaşlarımız var. Biz öncelikle onlara teşekkür ediyoruz. Çünkü memleketimizin en önemli konularından bir tanesi üretim, üretim olursa istihdam olursa eğer bir vatandaşımız para kazanırsa o ailede huzur olur. Sonuçta o aile de toplumu meydana getirdiği için topluma huzur getirir.'Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu da 2019-2020 yıllarını kapsayan sanayi politikalarını şekillendirmeye yönelik yerel düzeyde görüşler ifade etmek için toplandıklarını kaydetti.Toplantı, Yoğunlu'nun sunumuyla sona erdi.Programa, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, belediye başkanları, rektörler, TRB1 Bölgesi Sanayi Ticaret Odası Başkanları ile il genel meclis başkanları ve iş adamları katıldı.